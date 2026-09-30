Surf : faute de spots d'entraînement disponibles, pas de représentant de La Réunion aux championnats de France Espoir

La ligue de surf alerte sur une situation inédite. Pour la première fois, La Réunion ne sera pas représentée aux championnats de France dans les catégories Espoirs. En cause, la difficulté de "disposer de zones de pratique sécurisées et suffisamment diversifiées", selon la Ligue, pour les clubs et le Pôle Espoir (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour la ligue, cette situation "résulte d’une année particulièrement complexe, marquée par l’impossibilité de mettre en place un calendrier sportif complet, comprenant notamment les compétitions du Tour régional et le Championnat de La Réunion" qui sont censés être qualificatifs pour les Championnats de France.

La ligue insiste sur la nécessité de "poursuivre leur travail dans des conditions adaptées, il est aujourd’hui nécessaire de pouvoir disposer de zones de pratique sécurisées et suffisamment diversifiées" pour les clubs et le Pôle Espoir.

Il n'existerait pas, à l'heure actuelle, de spots permettant une pratique avancée du surf. "Depuis maintenant 16 mois, les seules zones sécurisées proposées sans DREI sont des spots à vocation principalement « école ». Ces espaces sont essentiels pour l’apprentissage et l’initiation du surf et répondent aux besoins d’un public à la découverte de la pratique".

- "Disposer d’une zone de pratique supplémentaire, sécurisée et adaptée à l’entraînement sportif" -

La ligue précise que "les conditions de vagues qui y sont proposées ne sont pas toujours adaptées aux exigences d’un entraînement régulier destiné aux clubs et au Pôle Espoir, dont la mission est d’accompagner la progression de jeunes sportifs vers le haut niveau".

Ainsi, "la possibilité de disposer d’une zone de pratique supplémentaire, sécurisée et adaptée à l’entraînement sportif permettrait ainsi de mieux répondre aux besoins des structures d’entraînement, mais également de créer les conditions nécessaires à la reprise d’un véritable calendrier de compétitions régionales".

L'objectif affiché par la ligue de surf est net : "permettre dès 2027 le retour des Espoirs réunionnais sur la scène nationale et leur donner à nouveau la possibilité de représenter fièrement leur territoire aux Championnats de France".

S'il n'y aura pas de surfeurs réunionnais chez les Espoirs, en catégorie Open, toutefois, il y a aura bien des représentants de La Réunion aux championnats de France de ce sport de glisse.

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