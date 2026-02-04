Lutte gréco-romaine : Gauthier Grondin en bronze à la Rosny Cup 2026

Les 31 janvier et 1er février 2026, deux jeunes talents du Lutte Club Saint-Joseph ont porté haut les couleurs de La Réunion lors du tournoi international de Rosny-sous-Bois, rendez-vous incontournable de la lutte gréco-romaine. À deux semaines des championnats de France jeunes, Gauthier Grondin décroche une médaille de bronze tandis que Léo Lebon signe une performance remarquée face à l’élite nationale. (Photos DR)

La Rosny Cup réunit chaque année "les meilleurs lutteurs français ainsi que des nations étrangères parmi les plus compétitives au monde". Les Réunionnais Léo Lebon et Gauthier Grondin se sont mesurés à une opposition de très haut niveau dans le cadre de leur préparation aux championnats de France.

- Grondin en bronze -

Engagé chez les U15 en - 62 kg, Gauthier Grondin confirme son potentiel. Le jeune Saint-Joséphois entame sa compétition en dominant son premier adversaire par "supériorité technique dès la première manche".

En demi-finale, il s’incline face au médaillé de bronze des derniers championnats de France, un adversaire qu’il avait déjà croisé un an plus tôt en finale nationale pour la troisième place. Le Réunionnais rebondit immédiatement et s’impose en petite finale pour décrocher la médaille de bronze du tournoi. "Voilà une belle médaille à se mettre sous la dent en attendant les nationaux, le 14 février prochain", soulignent ses encadrants.

- Une belle performance pour Lebon -

Chez les U17 - 65 kg, Léo Lebon, considéré comme "l’espoir réunionnais le plus encourageant du moment", a lui aussi marqué les esprits. Après être passé tout près du podium national l’an dernier, le lutteur réalise un exploit lors de son troisième combat en battant le champion de France en titre, sélectionné aux championnats d’Europe. Une victoire saluée jusque par les entraîneurs nationaux. Malgré cette performance, Léo Lebon termine sa compétition "aux portes de la finale pour le bronze".

- Direction les championnats de France -

Ces résultats constituent "un beau point d’étape pour nos lutteurs avant d’entamer la phase terminale de leur préparation aux championnats de France", prévus les 14 et 15 février à Dijon. Les deux lutteurs poursuivent actuellement leur préparation à Sausheim, au club des Mêmpapeur, sous la direction de David Muller, multiple champion de France de lutte gréco-romaine et coach national de l’équipe de France jeune féminine. Un stage de plusieurs semaines est au programme, aux côtés de partenaires américains de très haut niveau.

Le rendez-vous est désormais pris en Bourgogne-Franche-Comté, où l’ensemble de la sélection réunionnaise viendra rejoindre Gauthier Grondin et Léo Lebon avec l’ambition de confirmer ces promesses sur les tapis nationaux.

vg / www.imazpress.com / [email protected]