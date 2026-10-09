Ligue Europa Conférence : Mathieu Acapandié, joueur de football réunionnais, va découvrir la coupe d'Europe face à l'Ajax Amsterdam

À l'occasion de la première journée de Ligue Europa Conférence, Mathieu Acapandié va affronter l'Ajax Amsterdam. Après être passé par le FC Nantes, le défenseur réunionnais va découvrir pour la première fois le haut-niveau européen avec son nouveau club le Hadjuk Split en Croatie (Photo DR)

Mathieu Acapandié va découvrir, à 21 ans, la coupe d'Europe. L'arrière droit réunionnais qui joue au poste d'arrière droit à l'Hadjuk Split, en Croatie, va se confronter d'entrée à du très haut niveau. Le jeudi 15 octobre 2026, à l'occasion de la première journée de Ligue Europa Conférence, il va disputer un match à domicile contre l'Ajax Amsterdam.

Si le club néerlandais fait partie depuis des décennies de l'élite des équipes européenne, il en faut plus pour impressionner le footballeur venu de Saint-Pierre. "On voudrait faire un beau parcours en Coupe d'Europe et, pour ça, il faudra gagner des points à la maison. Rien n'est impossible contre l'Ajax parce que sur le terrain on est onze contre onze."

Des paroles qui illustrent bien la farouche volonté qui anime Mathieu Acapandié depuis ses débuts dans le football. Son formateur lors de ses jeunes années au Club Olympique (CO) de Saint-Pierre, Joseph Clain se souvient d'un adolescent "au-dessus du lot" mais surtout "doté d'une très bonne mentalité". "Mathieu, il vit le football, il sent le football".

Cette gnaque a bien aidé le défenseur saint-pierrois dans son parcours. En 2017, il se rend avec son club en région parisienne pour disputer trois tournois. Il en gagne deux et participe à finale. Il se fait alors repérer par un recruteur et effectue un test concluant au FC Nantes à l'âge de 12 ans.

- Un trou d'air au FC Nantes pour Mathieu Acapandié -

Pour se préparer à sauter le pas vers l'Hexagone, il va aussi fréquenter le Pôle espoir de La Réunion de ses 12 à 14 ans. Une intégration rapide et réussie puisqu'il devient capitaine chez les U16 et remporte le championnat de France avec les Canaris, en U19, contre Monaco.

Une progression entérinée par des sélections en équipe de France U18, en 2021-2022, et chez les U19, en 2022-2023. Il effectue sa première entrée dans le monde professionnel lors de la saison 2022-2023 en Coupe de France contre le PSG.

Une trajectoire plutôt couronnée de succès avant de traverser un trou d'air. "J'ai vécu une période compliquée pendant deux ans. Je n'ai pas joué avec les pro durant cette période, ça ne m'a pas plu". Une séquence de purgatoire qui prendra fin avec le retour d'Antoine Kombouaré qui le réintègre dans le groupe des professionnels au FC Nantes en 2024, où il jouera avec la réserve.

"C'était très frustrant de ne pas jouer, reprend Mathieu Acapandié, parce que je sais que j'avais le niveau…mais je n'ai pas lâché et j'ai la chance d'avoir un bon mental. Je savais que j'allais avoir ma chance." Une chance qui se matérialise lorsque le Réunionnais est amené à disputer des matchs professionnels contre Marseille ou Lens en Ligue 1.

- Épanoui sur le plan sportif et personnel en Croatie -

Toutefois, Mathieu Acapandié évolue dans un club qui connaît de grandes difficultés lors de la saison 2025-2026. Difficultés qui aboutissent à une relégation du FC Nantes. À titre personnel, le footballeur y voit une occasion de se relancer. "Le Hadjuk Split est venu me chercher. Ils me voulaient vraiment et j'ai vu qu'ils jouaient les qualifications en Coupe d'Europe".

En se retournant sur son aventure avec le Canaris, le joueur n'exprime aucun regret. "J'avais fini mon histoire avec Nantes. Il fallait que je tourne la page". Une page tournée à Split, où le Réunionnais semble épanoui sur un plan sportif et personnel. "On a un super staff, une super équipe et je prends beaucoup de plaisir à jouer au football".

Après avoir éliminé Zalgiris, un club lituanien, et Rakow, une équipe polonaise, lors des barrages, Mathieu Acapandié se prépare désormais à découvrir le haut-niveau continental face aux Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam. Sur les premiers matchs de la saison, ce dernier a su se montrer performant et a laissé parler ses qualités de vitesse et de technique en réalisant deux passes décisives.

Des matchs au plus haut-niveau qu'il a déjà disputé avec la sélection malgache où il est sélectionné depuis mars 2025. "C'était une période compliquée pour moi à Nantes et quand on m'a proposé d'intégrer les Barea, j'ai accepté directement."

- Une qualification dans le viseur avec la sélection malgache -

En devenant international, Mathieu Acapandié découvre également d'autres repères. "A Madagascar, je joue avec des amis. Ça change du cadre de la concurrence, parfois malsaine, qui existe en club. C'est un peu comme en famille, on joue aux dominos, on se détend".

L'objectif affiché par la sélection malgache est clair. Il s'agit de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. Une qualification dont la route passe par le Nigeria, la Tanzanie et la Guinée-Bissau.

Pour Mathieu Acapandié, c'est aussi une "fierté", en tant que Réunionnais de faire partie, de faire partie de ce collectif malgache. "Les histoires de La Réunion et de Madagascar sont liées. Les premiers Réunionnais sont des Malgaches et beaucoup de Malgaches habitent à La Réunion".

Une référence à son île natale pas anodine pour le joueur de football qui tient à ses racines réunionnaises. Par son parcours, il voudrait faire passer un message, celui de la persévérance, à l'ensemble de ses jeunes compatriotes. "Malgré les coups durs, il ne faut pas lâcher. Je n'étais pas le meilleur de ma génération. Mais je n'ai jamais abandonné et quand j'ai eu ma chance, je l'ai saisie". Une morale qui prouve que, sans une grande volonté, les qualités et les compétences ne sont parfois pas suffisante.

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