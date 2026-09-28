Natation : le Lagon Swim Challenge organisé à Saint-Pierre est ouvert à tous les nageurs

La ligue de natation donne rendez-vous à tous les nageurs, amateurs ou licenciés, le dimanche 4 octobre 2026 pour le Lagon Swim Challenge qui sera organisé dans le lagon de Saint-Pierre de 8 h à 13 h (Photo d'illustration Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Avec ce Lagon Swim Challenge, la ligue de natation souhaite "proposer une matinée sportive ouverte au plus grand nombre, dans un cadre exceptionnel, avec plusieurs formats adaptés aux âges et aux niveaux de pratique" selon le communiqué de presse de la ligue.

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La compétition sera ouverte "aux licenciés FFN, triathlètes et non-licenciés, avec des épreuves accessibles à partir de 8 ans, selon les catégories prévues au règlement".

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