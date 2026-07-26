Saint-Denis : plus de 1.300 enfants attendus au stade de La Redoute pour le "Mondial des Enfants"

Le mercredi 5 août 2026, le stade de La Redoute à Saint-Denis accueillera plus de 1.300 enfants venus des ACM de quatre communes de l'île à l'occasion du "Mondial des Enfants", organisé par la SPL OPÉ. Inspirée de la Coupe du monde de football, cette journée mêlera sport, animations et éducation populaire autour des valeurs du collectif. (Photo d'illustration Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Présenté comme "l'un des plus grands rassemblements d'enfants en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) des vacances à La Réunion", le "Mondial des Enfants" rassemblera, le mercredi 5 août prochain, plus de 1.300 marmailles, en équipes, venus de Saint-Denis, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne et La Possession.

- Un événement sportif et éducatif -

Inspirée de l'esprit de la Coupe du monde de football, cette journée organisée par la SPL OPÉ (Oser pour l'Éducation) au stade de La Redoute, à Saint-Denis proposera une cérémonie d'ouverture, un défilé des équipes aux couleurs de différents pays, un grand tournoi de football ainsi qu'un village d'animations mêlant homeball, baby-foot humain, snookball, sports adaptés, e-sport FIFA ou encore une fan zone.

L'événement est organisé autour des valeurs du sport : "esprit d'équipe, camaraderie, fair-play, goût de l'effort collectif, dépassement de soi...", explique la SPO OPÉ. L'objectif : faire de cette journée un moment d'apprentissage. Pour l'organisateur, cette manifestation illustre également "l'engagement de la SPL OPÉ en faveur de l'éducation populaire et de la jeunesse, en faisant du sport un formidable levier d'apprentissage, d'inclusion et de cohésion intercommunale".

- 1.300 enfants des centres de loisirs -

Les festivités débuteront à 9 heures avec la cérémonie d'ouverture, avant le lancement du tournoi et des différentes animations. Une rencontre amicale opposant les équipes administratives et le conseil d'administration de la SPL OPÉ aux équipes d'animation est également prévue à la mi-journée.

La grande finale du tournoi et la cérémonie de clôture mettront un terme à cette journée à partir de 15 heures. "Parce que lorsque plus de 1.300 enfants jouent ensemble sur le même terrain, la plus belle victoire est celle du collectif", souligne la SPL OPÉ.

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