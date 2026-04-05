Taekwondo : les Réunionnais brillent à la Coupe de France technique

La délégation réunionnaise de taekwondo s’est illustrée ce samedi 5 avril 2026, lors de la Coupe de France technique (poomsae), organisée à Rouen. Avec plusieurs médailles à la clé, les athlètes confirment la montée en puissance de la discipline sur l’île. (Photo DR)

Les représentants réunionnais ont signé de belles performances sur la scène nationale à l’occasion de cette compétition dédiée au poomsae, discipline technique du taekwondo.

- Deux doublés en taekwondo -

Parmi les résultats marquants, Emmanuel Payet s’impose chez les minimes en décrochant la première place. Une performance qu’il double d’un second titre en paire, aux côtés de Lucy Lallemand-Tignac.

De son côté, Candice Niclin réalise un doublé en argent : en individuel chez les moins de 30 ans, mais aussi en paire avec Mathys Thiramany.

- Plusieurs médailles de bronze -

L’épreuve par équipe a également souri aux Réunionnais. Le trio composé de Paqui Esther, Corentin Victorine et Grégoire Guérard monte sur la deuxième marche du podium, confirmant la solidité collective de la délégation.

Plusieurs places d’honneur viennent compléter ce bilan : Paqui Esther termine au pied du podium en individuel, tout comme le duo Corentin Victorine - Clémentine Hernant en paire, ainsi que Lucy Lallemand-Tignac chez les minimes. Corentin Victorine décroche également une 6e place en individuel.

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