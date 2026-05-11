Tir sportif de vitesse : le Réunionnais David Geslin sacré champion de France pour la 5ème fois

Le tireur réunionnais David Geslin a remporté, ce week-end du 8 mai 2026, un nouveau titre de Champion de France de tir sportif de vitesse. C'est son cinquième titre depuis 2023. L'événement s'est tenu au Centre national de tir sportif de Châteauroux, dans l'Hexagone (Photo Ligue régionale de tir)

"L’événement revêtait une dimension particulièrement symbolique puisqu’il célébrait les 50 ans de l’IPSC France (International Practical Shooting Confederation)", explique la ligue régionale de tir.

"Durant trois jours de compétition intense, le licencié du Club de tir de la Police nationale Réunion (CTPN Réunion) s’est illustré par sa précision, sa rapidité et sa maîtrise technique", salue-t-elle.



En parallèle de ce nouveau titre national, David Geslin s’est également imposé à la première place du classement international. "Cette performance lui permet de remporter sa 11ème médaille du Président de l’IPSC mondial, distinction particulièrement prestigieuse récompensant l’excellence au plus haut niveau de la discipline", explique la ligue.

- Une préparation rigoureuse -

Chef de service de Police municipale à Saint-Louis et référent sécurité civile, le Saint-Pierrois confirme sa régularité après ses récents succès lors de la Beretta Gold Cup et des compétitions organisées en Guadeloupe.



"Ce nouveau sacre est le fruit d’un travail exigeant associant : un entraînement technique hebdomadaire au sein du CTPN Réunion ; une préparation physique et cardio assurée par sa coach Océane, un travail perceptivo-cognitif mené avec Nicolas Jarry afin d’optimiser la gestion du stress et la prise de décision en situation dynamique", souligne la ligue.

Avec ce quintuplé, David Geslin "confirme sa place parmi les références françaises et internationales du Tir Sportif de Vitesse et porte une nouvelle fois haut les couleurs de La Réunion sur la scène mondiale", salue-t-elle.

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