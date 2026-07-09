Tour Voile 2026 : l’équipage La Réunion confirme son niveau avec une 2e place au Grand Prix de Camaret-sur-Mer

L’équipage La Réunion confirme son niveau de jeu avec une 2e place au Grand Prix de Camaret-sur-Mer. Pour cette étape, l'équipage était composé de Jules Delpech à la barre, Aurélien Barthélémy au réglage et à la tactique, Lorenzo Palazzi au poste de n°1 et Flavie Foucher en floater. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Tour Voile)

Mardi 7 juillet, la flotte a longtemps patienté à terre avant de pouvoir quitter le ponton.

Le départ sur l'eau, initialement prévu en début d'après-midi, a finalement été retardé le temps que la brise thermique s'établisse dans la baie.

Une seule manche a finalement été disputée.

Pour l'équipage La Réunion tout commence pourtant par un contretemps dès le départ.

Jules Delpech raconte : "Première manche du jour, dans du vent autour de 8 à 10 noeuds, on a eu un petit coup raté, on a raté le départ, on est venu se positionner un petit peu trop tôt sur la ligne et du coup, les adversaires nous ont bloqué, on a pas pu prendre le départ. On a dû contourner la ligne pour pouvoir le prendre et on est parti 20 à 30 secondes après tout le monde".

Mais loin de subir la situation, l'équipage réagit immédiatement. Aurélien Barthélémy ajoute : "Sur le premier près, on arrive à recoller à la flotte avec quelques bons placements. On remonte déjà plusieurs bateaux. Ensuite, au portant, on se place bien et on gagne encore des positions. Puis sur le deuxième près, on se replace très bien et on remonte jusqu'à la quatrième place qu’on maintient au portant et jusqu’à l’arrivée".

Dans un vent de 8 à 10 nœuds, sous un grand soleil et sur une mer parfaitement plate, La Réunion transforme ainsi un départ manqué en une précieuse quatrième place. "On avait des conditions parfaites : une mer plate, du soleil, du vent bien établi. Du Champagne Sailing comme on dit", sourit Aurélien Barthélémy.

- Le thermique se lève, La Réunion accélère -

Le lendemain matin, le scénario semble vouloir se répéter. Les bateaux attendent à nouveau que la brise s'installe. Puis, progressivement, le thermique prend ses quartiers dans la baie et offre enfin un terrain de jeu idéal aux équipages.

Trois manches peuvent être disputées.

La Réunion enchaîne alors les performances avec des places de 2e, 2e et 3e.

Une régularité qui permet à l’équipage La Réunion de grimper sur la deuxième marche du podium du Grand Prix. "Je crois qu'on est les plus réguliers de la journée sur ce Grand Prix", souligne

Aurélien Barthélémy. "On termine deuxième du Grand Prix et on est très contents parce qu'on confirme le niveau de jeu qu'on est capables d'avoir."

- Une alchimie qui se construit à bord -

Jules Delpech savoure pleinement ces deux journées passées : "C'étaient des conditions royales. Pas beaucoup de vent au départ, puis il est rentré progressivement jusqu'à nous offrir des conditions vraiment incroyables : une mer très plate, du soleil et une régate très au contact. C'était à la fois très agréable et très sportif."

Il retient également la cohésion qui s'est rapidement installée au sein de l'équipage.

"Avec Lorenzo à l'avant, Flavie en floater, Aurélien au réglage et à la tactique, et moi à la barre, on a réussi à trouver notre rythme assez rapidement. On a même continué à progresser pendant ces deux jours. Il y avait une très bonne ambiance à bord et ça a vraiment bien fonctionné."

Jeudi 9 juillet : Cap sur la grande traversée vers Larmor-Plage (Lorient).

À peine le temps de savourer ce nouveau podium que le regard se tourne déjà vers la suite.

Dès demain, la compétition reprend avec le dernier grand ralliement du Tour Voile entre Camaret-sur-Mer et Larmor-Plage à Lorient.

Le parcours emmènera les équipages vers Belle-Île puis la baie de Quiberon. Jules Delpech : "On va passer sur de la navigation offshore avec un ralliement entre Camaret et Larmor-Plage en faisant un détour par Belle-Île et la baie de Quiberon. On devrait rester dans des conditions assez estivales, même si quelques cellules orageuses pourraient se développer au cours de la journée de vendredi".

Pour Jules Delpech, les difficultés de cette étape pourraient surtout venir des phénomènes locaux et des interactions entre météo et courant.



Pour cette étape offshore, l'équipage La Réunion sera composé de Flavie Foucher, Émilie Bouchet, Noé Delpech et Jules Delpech, avec l'ambition de poursuivre la dynamique positive engagée depuis plusieurs jours sur le Tour Voile.