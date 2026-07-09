"Fils de p*te": Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, insulte encore violemment Kylian Mbappé

Après ses propos racistes envers le capitaine des Bleus, Celeste Amarilla en a remis une couche lors d'une séance au Sénat paraguayen, traitant Kylian Mbappé de "fils de p*te" pour n'avoir pas serré la main du gardien de but paraguayen. Le gardien qui, lui-même, avait tiré dans le dos du joueur français. Ce mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée et provocation publique à la haine.

Alors que le capitaine des Bleus lui a répondu et que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée et provocation publique à la haine, Celeste Amarilla a continué à creuser ce mercredi, en insultant directement Kylian Mbappé lors d'une séance au Sénat paraguayen.

"Quand Orlando Gill, un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l'Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n'est pas français. Un Français n'aurait jamais fait ça", a lancé la sénatrice paraguayenne.

🚨 😱😳 "Ce fils de p*** refuse de lui serrer la main"



La nouvelle sortie honteuse de Celeste Amarilla, qui insulte Mbappé en pleine séance du Sénat paraguayen. pic.twitter.com/vneOejGPZ4 — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2026

Après le match, Orlando Gill, gardien du Paraguay avait déclaré : "Je suis allé voir Mbappé à la fin du match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main", lui qui, avait lancé un ballon dans le dos du capitaine des Bleus.

- Ouverture d’une enquête à Paris après des propos racistes de la sénatrice paraguayenne -

Ces derniers jours, la sénatrice paraguayenne est au centre d'une polémique survenue à la suite de ses propos racistes tenus contre le capitaine des Bleus.

Après France-Paraguay, elle avait qualifié Kylian Mbappé de "Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français", avant d’écrire qu’"au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco" et que "les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés".

Kylian Mbappé s’était chargé lui-même de répondre à la sénatrice, l’estimant "une femme méprisable et indigne de sa fonction"."Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde", a-t-il ajouté.

"Les propos de la sénatrice Celeste Amarilla (...) sont contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que promeut notre pays", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée par le fait qu’elle est prononcée en raison de l’origine, l’ethnie la nation la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime, ainsi que pour provocation publique à la haine ou à la violence aggravée par le fait qu’elle est prononcée en raison de l’origine, l’ethnie la nation la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime.

Ces délits font encourir la peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

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