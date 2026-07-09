Risque sanitaire : rappel de cubes de dorade surgelé coryphene de la marque Seablue à La Réunion

À La Réunion, depuis ce mercredi 8 juillet 2026, sont rappelés des cubes de dorade surgelé coryphene de la marque Seablue, produits par l'entreprise des Mascaregines et vendus dans les Leclerc de l'île. Le motif du rappel est la présence d'histamine supérieure au seuil règlementaire. Les personnes à terrain allergique sont particulièrement concernées car elles peuvent en outre présenter des troubles respiratoires aigus (Photo : Rappel Conso)

Ce produit était vendu au rayon surgelé livre service Conditionnement du 17 mars 2026 au 04 juillet 2026.

Les consommateurs sont invités à ne plus consommer le produit et à le rapporter au point de vente.

- Des cubes de dorade rappelés pour risque sanitaire -

Le motif du rappel est la présence d'histamine supérieure au seuil règlementaire.



Les toxi-infections alimentaires à histamine apparaissent en ½ heure à quelques heures après la consommation du plat responsable et consistent en une allergie aiguë.

Les symptômes observés sont classiquement des rougeurs et un "gonflement" du visage, des maux de tête, une sensation de chaleur et de malaise, associés à des signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée).

Les personnes à terrain allergique sont particulièrement concernées car elles peuvent en outre présenter des troubles respiratoires aigus : elles doivent absolument s'abstenir de consommer les denrées mentionnées et, en cas d'apparition de tels symptômes, consulter sans délai le service des urgences.

La rémission est habituellement spontanée et accélérée grâce à l'administration d'un anti-histaminique.

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