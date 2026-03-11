Tropica'Kids : une course avec de l'eau, de la boue et des obstacles pour les marmailles

Inspirée de la célèbre Tropica’Dingue, la Tropica’Kids revient le samedi 14 mars 2026, au Jardin d’Eden à l'Hermitage. L'objectif : offrir un challenge sportif et complètement dingue aux enfants de 6 à 13 ans. (Photos DR)

Ici, pas de compétition, pas de chronomètre, ni de classement. Le long d'un parcours de 2km spécialement conçu pour leur âge, les 840 marmailles inscrits s'amuseront sur plusieurs épreuves originales et rigolotes, dont 19 obstacles. Déguisements et bonne humeur sont fortement recommandés.

- De l'eau, de la boue et des obstacles -

"Les enfants sont là pour s’amuser, rigoler et profiter, tout comme leurs parents le font sur la Tropica’Dingue", précisent les organisateurs. Au programme de cette journée de folie : de l’eau, de la boue, des obstacles, des filets, des glissades... et encore de la boue, pour une aventure inoubliable adaptée aux plus jeunes.

Notez que les parents peuvent accompagner leur enfant sur le parcours, à l'exception de l'espace Jardin Botanique, de la traversée des obstacles et de certaines portions du parcours, indiqués par des panneaux.

- Un diplôme Survaïvor, un goûter et des goodies à l'arrivée -

Les échauffements débuteront à 8 heures 45 pour une première vague qui prendra le départ dès 9 heures. Au total, six vagues partiront le matin et six l'après-midi. Et après l'effort, place au réconfort : tous les enfants recevront leur diplôme Survaïevor, un goûter, une boisson et des goodies.

"Une zone animation sera libre d’accès pour tous les participants", précise l'organisation. "Avec des structures gonflables, des jeux lontan, des animations ludiques et activités créatives".

