Avis aux amateurs et aux sportifs confirmés, le TCO organise le trail urbain de l'Ecocité samedi 16 septembre 2023. Au programme : un trail en solo sur 25 km, Un relais sur 25 km à travers La Possession, Le Port et Saint-Paul (5 coureurs/équipe) et deux randonnées de 5 km et de 3,5 km (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)