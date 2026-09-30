Créole : le Territoire de l'Ouest devient une collectivité bilingue et adopte une charte en ce sens

Le conseil communautaire du Territoire de l'Ouest (TO) s'est tenu le lundi 28 septembre 2026. Au programme des dossiers sur le logement, la mobilité et la mise en œuvre de la charte créole-français. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Sur le plan de l'habitat, le conseil communautaire du Territoire de l'Ouest (TO) a lancé "le déploiement du Service public de rénovation de l’habitat, la poursuite de la lutte contre l’habitat indigne, la réhabilitation légère de 20 logements par la régie habitat et le développement de solutions d’hébergement d’urgence".

Pour les logements sociaux, une révision du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a eu lieu.

Le Territoire de l'Ouest a également, et surtout, validé une charte "Collectivité bilingue", proposée par Lofis la lang kréol. Le TO tient à appuyer son engagement en faveur de la "reconnaissance et de la transmission du créole".

- Toute la signalétique en français et en créole -

Emmanuel Séraphin, président du TO a précisé que "Concrètement, notre communication, notre signalétique, nos affichages événementiels et nos correspondances se feront désormais en français et en créole."

Enfin, le réseau Kar'Ouest sera modernisé et renforcé avec une "amélioration des fréquences et des amplitudes horaires, le développement de l’intermodalité avec le réseau Car Jaune et le déploiement d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)".

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