Deux journées pour explorer le patrimoine de l’eau du Territoire de l’Ouest

Explorez le patrimoine de l’eau du Territoire de l’Ouest c’est possible. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le TCO, en collaboration avec Eaux de La Possession, Runéo, Saur Derichebourg Océan Indien et la Créole, vous convie à deux journées à la découverte du patrimoine lié à l’eau lors les 16 et 17 septembre 2023. Pour l’occasion, l’usine de traitement d’eau potable de Pichette et la station d’épuration de Bois de Nèfles ouvrent leurs portes. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: TCO)

- Programme -

Samedi 16 septembre 2023 – Usine de Traitement d’Eau Potable de Pichette

De 9h à 12h, plongez dans le processus de production d’eau potable à l’Usine de Pichette, située à La Possession. Cette usine joue un rôle essentiel en traitant l’eau captée dans les cirques de Salazie et Mafate grâce à une technologie de pointe appelée "microfiltration membranaire". Elle fournit 20 % de l’approvisionnement en eau des communes du Port et de La Possession.

Pour enrichir votre expérience, un Village de l’Eau vous attend, proposant des ateliers interactifs, des maquettes, des expériences, des jeux, et des conseils pour explorer le monde de l’eau et du développement durable. Nos médiateurs vous sensibiliseront au parcours de l’eau et des déchets à travers des maquettes fascinantes. De plus, une table ronde citoyenne aura lieu de 10h30 à 11h30, animée par Johanne Vélia, où des experts discuteront des enjeux liés à l’eau à La Réunion.

Dimanche 17 septembre 2023 – Station d’Épuration de Bois de Nèfles, Saint-Leu

Découvrez la Station d’Épuration de Bois de Nèfles à Saint-Leu lors de deux créneaux de visite à 9h30 et 10h30 (places limitées). Lors de cette visite, explorez les différentes étapes du traitement des eaux usées.

- Participation et infos pratiques -

L’inscription préalable est obligatoire pour participer à ces visites, quel que soit le site que vous choisissez. Les créneaux de visite sont fixés à 9h30 et 10h30, mais veuillez noter que les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver rapidement pour garantir votre participation.

Pour profiter pleinement de cette visite :

• Assurez-vous de porter des chaussures plates et fermées ainsi qu’un pantalon long pour accéder aux installations industrielles.

• Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition pour garantir votre sécurité pendant la visite.

• L’âge minimum pour participer est de 7 ans. Malheureusement, ces visites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec le point de rendez-vous. Pour faciliter votre trajet, un service de navettes sera également disponible pour vous emmener sur le site de la visite.

Inscrivez-vous en complétant le formulaire en ligne