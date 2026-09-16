Journées européennes du patrimoine : les entreprises du Territoire de l’ouest racontent une histoire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Territoire de l’Ouest invite le public à découvrir, le jeudi 17 et le samedi 19 septembre 2026, une autre facette du patrimoine réunionnais : celle des infrastructures, des métiers et des savoir-faire qui contribuent chaque jour à la vie du territoire (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Pour cette édition, plusieurs sites emblématiques de l’Ouest ouvriront exceptionnellement leurs portes au public. Une occasion unique de pénétrer dans des lieux habituellement inaccessibles, d’en découvrir les coulisses et de mieux comprendre leur rôle dans notre quotidien.

Au programme : des immersions au cœur de l’activité industrielle, de l’économie circulaire et du patrimoine portuaire, à travers des visites guidées, des rencontres et des parcours de découverte, avec ceux qui font fait la Réunion

Au Terminal Cimentier de Teralta, présente depuis plus de 40 ans sur le territoire de l’Ouest, les visiteurs pourront découvrir les coulisses de la production et de la distribution du ciment, ainsi que les étapes d’analyse et les technologies mobilisées par les professionnels.

Au centre de tri Ileva au Port, Cycléa, implantée depuis près de 30 ans au cœur du territoire, proposera une immersion au cœur de l’économie circulaire. Une visite pédagogique pour comprendre le parcours des déchets, les étapes du tri et les enjeux du recyclage à La Réunion.

Ovocoop, installée depuis plus de 25 ans dans l’Ouest de l’île, proposera aux visiteurs de découvrir son unité de production d’œufs péi. Chaque année, ce sont plus de 150 000 millions d’œufs qui sont transformés et commercialisés par la coopérative.

A l’occasion des 140 ans du port Ouest, les Grandes Maisons du Grand Port Maritime ouvriront exceptionnellement leurs portes. Des visites guidées seront proposées avec la participation des étudiants de l’ENSA La Réunion.

Ces visites gratuites et ouvertes à tous, permettront aux Réunionnais de découvrir les maisons des Ingénieurs construites dans les années 1870. Un parcours qui nous plonge dans une architecture d’antan à raviver et à préserver tout en réimaginant ce patrimoine en péril.

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