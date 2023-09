Le TCO et Madagascar renforcent leurs liens pour un avenir solidaire

Le Président du TCO, Emmanuel Séraphin, a été accueilli par le Président du Sénat malgache, Herimanana Razafimahefa, aux côtés de la Présidente de Région Réunion, Huguette Bello et du Député, Frédéric Maillot. Cette rencontre a été l’occasion de discuter de la coopération croissante entre La Réunion et Madagascar et de renforcer les liens entre ces deux territoires de l’océan Indien. Ci-dessous le communiqué (Photo: TCO)

L’un des points forts de cette réunion a été l’évocation des actions de coopération entre la communauté d’agglomération de l’Ouest et Madagascar. Le Territoire de l’Ouest se distingue comme l’une des rares intercommunalités de La Réunion à avoir entrepris des actions significatives de coopération avec la zone de l’océan Indien. Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie globale du projet de territoire, mettant l’accent sur l’importance des enjeux de codéveloppement et le rapprochement des peuples de la région.

La feuille de route de cette coopération décentralisée a été adoptée, se basant sur deux axes d’intervention clés. Le premier axe concerne la mobilisation de l’expertise technique du Territoire de l’Ouest et de ses opérateurs dans divers secteurs, notamment l’aménagement du territoire, le développement local, la gestion de l’eau, de l’assainissement, des déchets et le tourisme durable. Le deuxième axe vise à soutenir l’engagement solidaire, la mobilité des jeunes, ainsi que les échanges culturels et sportifs entre les deux régions.

Le Président Séraphin a exprimé sa vision ambitieuse pour cette coopération, en soulignant son désir de voir La Réunion bénéficier de l’expertise malgache dans divers domaines, notamment l’agriculture, dans le cadre de l’autonomie alimentaire. Cette approche axée sur l’échange mutuel de connaissances et de compétences devrait renforcer les relations entre les deux territoires et contribuer au développement durable de la région.

Dans un geste de solidarité et de respect mutuel, les dirigeants présents ont également rendu hommage aux victimes du tragique mouvement de foule survenu lors de l’ouverture des Jeux la semaine dernière.

Cette rencontre marque un moment historique dans les relations entre La Réunion et Madagascar. Elle a mis en lumière les opportunités de coopération prometteuses et renforcé l’engagement des deux territoires à travailler ensemble pour un avenir meilleur dans la région de l’océan Indien.