Le TCO revient sur la dernière édition des Francofolies

Alors que les dernières notes se sont dissipées et que les projecteurs se sont éteints sur les Francofolies, le TCO revient sur cet événement culturel dont il "est fier d’être un partenaire essentiel". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo TCO)

- Des navettes Kar’Ouest gratuites pour simplifier l’accès aux festivités -



Tout a commencé aux portes de La Saline les Bains avec la mise en place des navettes gratuites Kar’Ouest. Cette initiative a grandement facilité la venue des festivaliers, offrant une option de transport pratique et respectueuse de l’environnement, un dispositif salué par les festivaliers.



- Le Village des Franco : cadeaux, bonne humeur et souvenirs -



Au cœur du village des Francofolies, sous la bannière du Territoire de l’Ouest, les festivaliers ont pu profiter des animations, des jeux, des cadeaux et des souvenirs. Entre les performances musicales ce lieu était parfait pour se détendre et créer des souvenirs.



- Entretien du Site : un engagement crucial -



Pendant les Francofolies, des équipes étaient mobilisées pour veiller à l’entretien des espaces, gérer les déchets et garantir le bien-être des festivaliers. Cela a permis de maintenir une atmosphère agréable et propre tout au long de l’événement.



- 10 ans de l’EAIO et présence de l’OTI Ouest -

L’Office du Tourisme Intercommunal de l’Ouest était également bien représenté lors du festival. De plus, les artistes talentueux de l’EAIO (École Artistique Intercommunale de l’Ouest) ont offert deux représentations exceptionnelles pour marquer les 10 ans de l’école.



Même si cette édition est passée, nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle dose de musique et de festivités.