Territoire de l'Ouest : trois jours de rencontres et d'innovations pour valoriser les filières durables des Outre-mer

Le 1er Forum de la Bioéconomie Tropicale aura lieu les 9,10 et 11 décembre 2025, l'événement est organisé par Qualitropic dans le cadre de ses 20 années d’existence. Le mercredi 10 décembre 2025 sera dédié aux "Matériaux locaux et Packaging", les échanges se dérouleront au siège du Territoire de l’Ouest. (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’intercommunalité accueillera ainsi scientifiques, structures incubatrices et entreprises innovantes qui interviendront sur "Les écomatériaux à la Réunion : l’innovation par la collaboration".

Lors de cet atelier, les équipes du Territoire de l’Ouest présenteront la démarche de sourcing et d’accompagnement de l’écoconstruction réalisées auprès des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

L’objectif de ces rencontres : fédérer l’écosystème autour des thématiques traitées par le pôle de compétitivité, en proposant des demi-journées thématiques à l’occasion des 20ans de Qualitropic.

- Objectifs du forum -

Célébrer l’innovation : découvrir les projets pionniers et les réussites inspirantes dans les Outre-mer

Créer des synergies : connecter les acteurs locaux et internationaux pour stimuler les partenariats

Réfléchir ensemble : identifier les leviers pour développer une bioéconomie adaptée aux spécificités ultramarines

Construire l’avenir : co-construire une feuille de route vers une bioéconomie inclusive et durable

- Au programme -

Mardi 9 décembre 2025 : Cirad Saint-Pierre

Thématiques : Agriculture 9h-12h30 et Chimie verte 13h30 -17h

Mercredi 10 décembre 2025 : Siège du TO au Port

Thématiques : Matériaux locaux 9h - 12h30 et Packaging 14h - 16h30

Jeudi 11 décembre 2025 : Sur le site du MOCA Saint-Denis

Thématiques : Alimentation durable 9h - 12h30 et Coopération Régionale 14h - 16h30 ou Projets européens 13h30 - 16h

Rendez-vous le mercredi 10 décembre 2025 pour une table ronde sur le thème : " Matériaux locaux et Packaging", les échanges se dérouleront au siège du Territoire de l’Ouest.