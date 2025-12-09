Territoire de l'Ouest : les élus du Bureau Communautaire prennent plusieurs décisions

"Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du 8 décembre 2025 ont eu à se prononcer notamment sur les garanties d’emprunts, le renouvellement de la convention relative au plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne (PILHI) pour 2025-2028, la convention avec l’Adil et le soutien des projets scolaires à la bientraitance animale" écrit le Territoire de l'Ouest (T.O.) dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo T.O.)

HABITAT - LOGEMENT

Soutien au logement social et à la lutte contre l’habitat indigne

Les élus communautaires ont validé plusieurs garanties d’emprunts pour la réhabilitation d’opérations de logements sociaux, en cohérence avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH 3 – 2019-2025).

Ces garanties permettent aux bailleurs sociaux d’emprunter auprès des organismes de prêt et montrent également l’engagement du Territoire de l’Ouest en faveur de l'habitat social. Cet engagement contribue à la cohésion sociale et au respect des objectifs publics de mixité et d’accessibilité au logement.

Les opérations concernées sont :

• Opération Camélias – 26 LLS (Saint-Leu) : 546 550 €. Cette réhabilitation concerne principalement des travaux de rénovation thermiques et énergétiques (réfection des étanchéités existantes sur les toitures, travaux d’isolation des façades (bardage avec isolant), Travaux de ravalement des façades ; menuiseries double vitrage pour le confort thermique ; volets battants en aluminium pour la protection solaire,..). La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois et l’achèvement des travaux est prévue en novembre 2026. Le loyer plafond moyen chargé après travaux est de 6,89 €/m².

• Opération les Arcades – 260 logements (Saint-Paul) : 900 000 €. La réhabilitation concerne principalement des travaux de remplacement de composant à l’intérieur et à l’extérieur des logements, des travaux d’amélioration de la qualité et du cadre de vie mais également des travaux aux abords des bâtiments (Installation de brasseurs d’air, peintures intérieures des logements, remplacement des sanitaires, recouvrement des sols des logements, électricité et étanchéité des logements, menuiseries, rénovation locaux poubelles, étanchéité toitures terrasses et toiture tôles, ravalement de façades, travaux de VRD…). La durée prévisionnelle des travaux est de 24 mois et l’achèvement des travaux est prévue en mai 2027. Le loyer plafond moyen chargé après travaux est de 6,83 €/m².

Le Bureau communautaire a également validé le renouvellement de la convention PILHI 2025-2028.

Le Territoire de l’Ouest conduit depuis 2013 une politique volontariste de lutte contre l’habitat indigne à travers le Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI), en partenariat avec l’État, les communes et les acteurs locaux.



La convention 2019-2025 a permis de consolider une ingénierie pluridisciplinaire et d’obtenir des résultats significatifs : plus de 800 signalements traités, 113 relogements et 75 chantiers engagés.

Afin d’assurer la poursuite de la dynamique et d’intégrer de nouveaux dispositifs, une nouvelle convention 2025-2028 est proposée. Elle maintient une équipe dédiée de 4,75 ETP cofinancé par l’État.

Le plan de financement de l’ingénierie pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028 s’élève à 1 140 000 € HT. Ce budget est réparti entre l’État (543 459€) et le Territoire de l’Ouest (596 541 €).

Ce financement garantit la continuité des missions du PILHI et la capacité d’intervention directe du Territoire de l’Ouest pour répondre aux situations d’habitat indigne. Il traduit la volonté partagée de pérenniser une ingénierie locale efficace au service des ménages les plus vulnérables.

Adoption des conventions de partenariat avec l’ADIL pour la mise en oeuvre de l’observatoire des loyers privés pour les données 2024 et 2025

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de La Réunion (ADIL) assure, en partenariat avec l’AGORAH, la coordination de l’observatoire des loyers privés couvrant l’ensemble du territoire réunionnais et rassemblant toutes les intercommunalités. Cet outil permet de suivre l’évolution du marché locatif privé et d’appuyer les politiques publiques de l’habitat.

Au titre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), le Territoire de l’Ouest participera à ce financement à hauteur de 30 000 €.

SENTIER LITTORAL

Validation du plan de cofinancement pour la réalisation de portions de Sentier Littoral Ouest sur Trois-Bassins et Saint-Leu, sous maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du Littoral

Les élus communautaires ont validé la poursuite du projet d’aménagement du Sentier Littoral Ouest (SLO) sur les tronçons de Trois-Bassins et Saint-Leu (maîtrise d’ouvrage Conservatoire du Littoral).

Le coût global de l’opération est de 4 917 500 € TTC, financé par :

• 3,5 M€ de l’Union Européenne

• 500 000 € du Fonds Vert



• 620 000 € TTC du Territoire de l’Ouest

• 297 500 € du Conservatoire du littoral.

Ces aménagements constitués d’aménagements légers et réversibles visent à :

- conforter l’emprise du sentier sur la longueur totale du linéaire soit 16km ;

- démolir les différents éléments ponctuels qui nuisent aux aménités paysagères des sites traversées (panneaux dégradés, fondation en béton, bâti en dur, anciens mobiliers routiers, etc.) ;

- assurer la sécurité du cheminement par la mise en place d’aménagements intégrés à l’environnement ;

- rendre attractif ce sentier du littoral par la mise en place d’équipements

et de mobiliers insérés dans le paysage et adaptés aux usages.

Les travaux à réaliser sont de types différents :

• Matérialiser le passage du sentier littoral et réaliser des travaux paysagers, afin de restituer le caractère naturel des lieux et valoriser les paysages (restauration écologique, intégration paysagère des aménagements, aménagement de cheminements piétons, ouverture de sentier, élagage et lutte contre les espèces exotiques et envahissantes, plantations, promontoires rocheux, etc) ;

• Mettre en place une scénographie : aménagements permettant de préserver ou valoriser les marqueurs du patrimoine de l’Ouest peu connus jusqu’à présent sur ce linéaire (autour de la vie industrielle lontan, vestiges de l’ancien Chemin de Fer, les lectures et la diachronie paysagères, les coutumes religieuses, la vie artisanale et traditionnelle) ;

• Aménager afin de faciliter la multiplicité des mobilités et assurer la sécurité des pratiques, tout en prenant en compte l’évolution du trait de côte ;

• Raccorder le sentier littoral aux pôles urbains et activités existants ;

• Améliorer l’offre de services aux usagers : des équipements d’accueil du public et de services seront positionnés à des endroits stratégiques, tout en respectant la naturalité des sites et la réglementation associée : assises naturelle, modules de table, structures d’ombrage ; sanitaires ; point de restauration ; stationnements ; équipements de loisirs ;

• Assurer la gestion des aménagements pour une meilleure durabilité.

LUTTE CONTRE L’ERRANCE ANIMALE

Le Territoire de l’Ouest soutient l’appel à projets de l’Éducation Nationale sur la bientraitance animale

Les élus communautaires du Territoire de l’Ouest ont validé la participation financière de l’intercommunalité à l’appel à projets lancé par l’Éducation Nationale, consacré à l’éducation à la bientraitance animale dans les établissements scolaires du cycle 1 à 4.

Face au succès de l’appel à projets, l’Académie de La Réunion a sollicité l’intercommunalité pour prendre en charge un trop-plein de candidatures, à raison de 100 € par classe.

Sur le territoire de l’Ouest, 12 établissements sont concernés, représentant 71 classes et 1 392 élèves.

Montant prévisionnel : 7 455 €.