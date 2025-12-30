TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : les habitants de Saint-Paul invités à limiter leur consommation d'eau

  • Publié le 30 décembre 2025 à 19:21
La régie La Créole informe les usagers de la commune de Saint-Paul que les eaux de la ravine Saint-Gilles présentent actuellement une forte turbidité et ne peuvent être exploitées.

La production d’eau potable est limitée et la distribution pourrait être ponctuellement perturbée, voire interrompue, dans les secteurs suivants :

Bas de Tan Rouge
La Saline
Saint-Gilles-les-Hauts
Le Bernica
Fleurimont

Afin de limiter l’ampleur de ces perturbations, La Créole invite les usagers concernés à réduire leur consommation et à privilégier les usages essentiels.

Les équipes restent mobilisées et mettent tout en œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La Créole remercie les usagers pour leur compréhension et leur coopération.

