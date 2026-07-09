Tour Voile 2026 : La Réunion sur le podium

L’équipage La Réunion confirme sa belle dynamique en décrochant une solide 2e place au Grand Prix de Camaret-sur-Mer, disputé les 7 et 8 juillet 2026 (Photo Jean-Marie Liot)

Après une première journée marquée par l’attente du vent et un départ compliqué, les marins réunionnais ont su réagir avec maîtrise. Le lendemain, ils enchaînent les performances avec des places de 2e, 2e et 3e, preuve d’une belle régularité sur l’eau.

À bord pour cette étape : Jules Delpech, Aurélien Barthélémy, Lorenzo Palazzi et Flavie Foucher.

Cap désormais sur la suite du Tour Voile, avec un grand ralliement offshore entre Camaret-sur-Mer et Larmor-Plage, via Belle-Île et la baie de Quiberon.

