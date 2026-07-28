Une rando vélo pour découvrir pour découvrir le Territoire de l'Ouest

Le dimanche 30 août 2026, le Territoire de l'Ouest invite les Réunionnais à participer à une Rando vélo intercommunale. Gratuit et ouvert à tous les niveaux, cet événement propose une expérience cycliste au cœur des paysages de l'Ouest de l'île. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 août.

Pensée pour les familles comme pour les amateurs de vélo, cette randonnée est accessible dès l'âge de 12 ans, sous la responsabilité d'un adulte.

Deux circuits familiaux sont proposés afin de permettre à chacun de choisir son point de départ. Les participants pourront ainsi s'élancer depuis la Place Festival à La Possession ou depuis le Parc du 20 Décembre à Saint-Leu. Dans les deux cas, l'accueil débutera dès 7 h 30 autour d'un petit-déjeuner offert.



Le parcours au départ de La Possession s'étend sur environ 32 kilomètres pour une durée estimée à trois heures. Les cyclistes longeront les berges de la Rivière des Galets, où une pause patrimoniale leur permettra d'en apprendre davantage sur ce site emblématique. L'itinéraire empruntera ensuite l'axe mixte de Cambaie avec un regroupement devant le futur pôle glisse, avant de rejoindre le stade Pélops à La Grande Fontaine pour une pause ravitaillement. Les participants poursuivront leur route par la Chaussée Royale et passeront devant la mairie de Saint-Paul avant de terminer leur randonnée sur le parking de la Grotte du Peuplement.



Le circuit de Saint-Leu, d'une distance d'environ 29 kilomètres, offre lui aussi une belle immersion dans le patrimoine de l'Ouest. Après un départ depuis le Parc du 20 Décembre, les participants passeront par le Four à Chaux via la rue Haute avant d'effectuer un demi-tour au rond-point de la Gendarmerie. Une pause patrimoniale est prévue à la Pointe des Châteaux, tandis que le ravitaillement se déroulera au skatepark de La Saline. L'arrivée est également fixée à la Grotte du Peuplement à Saint-Paul.

- Des navettes à disposition -

Afin de faciliter les déplacements, des navettes gratuites seront mises à disposition des participants. Pour le parcours de La Possession, elles partiront de Saint-Paul et du Port. Pour le circuit de Saint-Leu, elles assureront les départs depuis Saint-Paul et Trois-Bassins. Les navettes retour seront organisées à partir de 13 h 30 depuis la Grotte du Peuplement.



À l'arrivée, les participants pourront profiter d'animations musicales, de diverses activités et d'une offre de restauration proposée par des restaurateurs présents sur le site.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 26 août 2026. La participation est entièrement gratuite, mais le port du casque est obligatoire pour tous les cyclistes.

Le Territoire de l'Ouest peut gratuitement vous prêter un vélo musculaire et un casque. Le nombre de vélos est cependant est limité.

Pour plus de renseignements, le numéro vert 0800 605 605 est accessible gratuitement.

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