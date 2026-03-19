"Boutey na 7 vies" : une campagne pour inciter les réunionnais à trier leurs bouteilles plastiques

Depuis le 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique vont dans le bac jaune, même les bouteilles plastiques. Pourtant, en 2025 à La Réunion, seuls 37 kilos de déchets plastiques par habitant terminaient dans la poubelle jaune. Afin de sensibiliser la population, plusieurs acteurs de la filière - Cilam, Cot, Cilaos et les Brasseries de Bourbon - avec le soutien de CITEO - ont lancé une campagne de communication intitulée "Boutey na 7 vies". Elle vise à rappeler un message : chaque bouteille plastique triée peut être recyclée et contribuer à fabriquer de nouvelles bouteilles (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La campagne "Boutey na 7 vies" est déployée à travers un dispositif de communication multicanal visant à toucher les Réunionnais dans leur quotidien.

Le dispositif comprend notamment :

● une campagne d’affichage déployée du jusqu'au 1er avril,

● une campagne radio diffusée jusqu'au 29 mars,

● une activation digitale et réseaux sociaux du jusqu'au 31 mars,

● une diffusion digitale via régie locale du jusqu'au 24 mars.

L’ensemble des marques des industriels partenaires se sont alliées pour relayer ce message et encourager l’adoption d’un geste de tri plus systématique et plus qualitatif.

À travers cette campagne multimarque, ils souhaitent : montrer l’engagement collectif des industriels réunionnais en faveur du recyclage, inciter les consommateurs à trier davantage et mieux, à domicile comme en dehors, informer sur le devenir des bouteilles plastiques recyclées et marquer les esprits avec une campagne grand public ambitieuse.

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- 200 millions de bouteilles en plastique sur le marché réunionnais chaque année -

Chaque année, près de 200 millions de bouteilles en plastique sont mises sur le marché à La Réunion soit environ 6.000 tonnes de plastique. Pourtant, selon les données de l’ADEME, seule une partie d’entre elles est aujourd’hui correctement collectée via la poubelle jaune.

Concrètement, le taux de collecte des emballages recyclables à La Réunion atteint environ 31%, contre plus de 58% au niveau national. Ce qui signifie qu’une grande partie des bouteilles plastiques finit encore dans la poubelle grise ou dans la nature alors qu’elles pourraient être valorisées.

Le Polytéréphtalate d'éthylène (PET) est pourtant recyclable à plus de 95 % et peut être transformé en nouvelles bouteilles, textiles ou emballages après plusieurs étapes de traitement : broyage, lavage, transformation en granulés et réutilisation industrielle.

Améliorer la quantité et la qualité du tri constitue donc une étape essentielle pour développer une véritable économie circulaire et atteindre les objectifs européens de 90% de collecte d’ici 2029.

- Papiers et plastique : depuis le 1er janvier 2026, tout va dans le bac jaune -

Depuis le 1er janvier 2026, le geste de tri est désormais plus simple. Désormais, les Réunionnais pourront trier, dans leurs bacs et bornes jaunes, tous les emballages et papiers. Non seulement les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en métal, les emballages en carton et tous les papiers, mais aussi, à partir du 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique tels que les pots de yaourt, de crème, les barquettes en polystyrène, les films en plastique.

Auparavant, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être jetés dans le bac jaune. Le reste était proscrit, précisait à Imaz Press Philippe Moccand, directeur schéma industriel et Outre mer chez Citeo, en 2023.

Une nécessité alors que le 26 août 2025, la Chambre régionale des comptes de La Réunion (CRC) a préconisé de renforcer la prévention grâce à des dispositifs concrets et incitatifs, comme les consignes ou les gratifications pour le tri et le réemploi, de cibler la sensibilisation des jeunes et des habitants en habitat collectif, et de généraliser les zones de réemploi dans les déchèteries.

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