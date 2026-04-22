À La Réunion et à Mayotte, les chambres régionales des comptes renforcent leur rôle en 2025

En 2025, les chambres régionales des comptes (CRC) de La Réunion et de Mayotte ont notifié 17 rapports d'observations définitives, 21 rapports d'observations provisoires, 21 avis budgétaires et 9 communications administratives. Elle a formulé 82 recommandations, dont 38 portant sur la régularité et 44 sur la performance, avec un délai moyen de contrôle de 7,5 mois. Elles publient leur rapport d'activité ce mercredi 22 avril 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’année a été marquée par plusieurs publications importantes, à La Réunion comme à Mayotte : finances locales, aménagement, services publics ou encore gouvernance d’établissements. Mais au-delà de leur volume, ces travaux témoignent d’un "recentrage sur les grandes problématiques territoriales".

La gestion des déchets à La Réunion a été une des thématiques importantes de l'année. Sur un territoire insulaire confronté à la saturation des infrastructures et à des coûts élevés, la question est devenue cruciale. La CRC évalue désormais l’efficacité des politiques menées, en croisant données, analyses d’experts et perception des habitants.

Autre dossier important : celui du syndicat mixte de l’aéroport de Pierrefonds. Le contrôle révèle une situation financière fortement dégradée, avec une activité en berne depuis la crise sanitaire et une gouvernance jugée insuffisamment réactive. Placé en redressement judiciaire en 2025, l’équipement pose la question de son modèle économique et de son avenir dans un territoire où les infrastructures de transport sont stratégiques.

Les chambres jouent également un rôle clé dans la régulation financière des collectivités. L’exemple de Sainte-Marie illustre cette fonction. Confrontée à un déficit important, la commune a été accompagnée dans la mise en place d’un plan de redressement. Trois ans plus tard, l’équilibre budgétaire est progressivement rétabli.

- Des marges de progression à La Réunion et Mayotte -

À Mayotte, c’est l’école primaire qui concentre l’attention. Le rapport publié en 2025 met en lumière une situation sous tension, marquée par une croissance démographique rapide et un manque criant d’infrastructures. Les chiffres sont parlants : plus de la moitié des élèves sont scolarisés en rotation, faute de salles de classe suffisantes. Malgré des financements importants, les communes peinent à concrétiser les projets. Le diagnostic est sévère, mais il vise à nourrir un débat essentiel sur l’accès à l’éducation dans le territoire.

L'influence des CRC ne se limite pas à leurs rapports. Les chiffres du suivi des recommandations progressent : à La Réunion, une large majorité d’entre elles est mise en œuvre, même si des marges de progression subsistent, notamment à Mayotte.

À l’horizon 2026, les CRC soulignent leurs priorités : concentrer les travaux sur les enjeux financiers les plus significatifs, poursuivre la lutte contre les irrégularités et répondre davantage aux préoccupations concrètes des citoyens, et faire de la juridiction financière une véritable "fabrique de confiance".



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