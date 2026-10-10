À la une de ce dimanche : Miss Universe, soigner la grippe, cascade délice, attaque sur Ryad, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 octobre 2026 : - Abigaëlle Tailamée est notre première Miss Universe Réunion - Soigner la grippe : le "zerbaz péi", un réflexe qui traverse les générations à La Réunion - La cascade Délice, un havre de fraîcheur au coeur de l'Est de La Réunion - Douze morts dans une attaque imputée aux Houthis contre l'aéroport de Ryad - Insolite : plus grand french cancan et un chihuahua dans la police mexicaine - La pa Météo France i di, sé zot i di – un dimanche entre nuages et éclaircies (Photo www.imazpress.com)

La première Miss Universe Réunion, Abigaëlle Tailamée, a été élue ce samedi 10 octobre 2026 à l’Espace Culturel Guy Agénor, à La Plaine-des-Palmistes. À traverse les différents tableaux, la jeune femme a su se démarquer. Leilou Previl, Manon Lauret, Lalita Veerpermal et Laurine Apalama terminent respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphine. Abigaëlle Tailamée représentera La Réunion à Miss Univers 2026, le concours le plus prestigieux du monde, en novembre 2026 à Porto Rico.

La fré i donn paké, palto lé de sorti é la grip i larg pa. Le bulletin de surveillance sanitaire le plus récent vient d'être publié ce vendredi 9 octobre 2026 et Santé Publique France insiste sur le fait que l'épidémie de grippe s'intensifie encore. Les Réunionnais ont donc ressorti leur remède maison préféré : la tisane. Jean-René, tisaneur, nous présente son remède favori et rappelle que la tisane n'est qu'un complément. Quant à vous, nous vous avons interrogé et de toute évidence, vous avez une tisane préférée, bien ancrée dans la tradition. Mais pas de spoil, laissez d'abord Jean-René vous parler de la Waltheria indica et peut-être que votre tisane préférée va changer...

Ce dimanche 11 octobre 2026, nous vous emmenons sur les hauteurs de Quartier-Français à Sainte-Suzanne découvrir un site d'eau douce, facile d'accès, la cascade Délice. Une courte balade d'à peine 15 minutes, aller et retour, vous permet d'y accéder. La chute a beaucoup d'eau mais n'est pas impressionnante. C'est principalement le bassin de baignade et le cadre agréable qui attirent toujours autant de monde dans cette région proche de Saint-André.

Au moins douze personnes ont été tuées et 309 blessés dans une attaque samedi contre l'aéroport de Ryad, la plus meurtrière en plus de dix ans dans le royaume, ont annoncé les autorités saoudiennes, accusant les Houthis du Yémen.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2026, le voici. À Bordeaux, 168 danseurs et danseuses se sont réunis pour battre le record du plus grand french cancan. Nouvelle recrue pour la Garde nationale mexicaine, un petit chihuahua.

Pour ce dimanche 11 octobre 2026, Matante Rosina prévoit quelques gouttes dans l’est au réveil, tandis que le reste de l’île profite d’un temps plus agréable. Dans la journée, les nuages prennent du terrain et des averses sont attendues sur les hauteurs.