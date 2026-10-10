A retenir ce soir : incendie à Saint-Gilles, reprise des concerts aux Florilèges, agression à l'arme blanche, armée et défaite de Léa Fontaine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 10 octobre 2026 : - Saint-Gilles-les-Bains : un incendie ravage la boutique le Relais Kréol, huit employés au chômage technique - Florilèges 2026 : les concerts reprennent ce samedi après l'accident sur la scène - Saint-Pierre : un homme de 29 ans blessé au thorax lors d'une agression à l'arme blanche - Dans l'océan Indien, l'armée française veut s'affirmer sur fond de rivalités régionales - Judo : grande désillusion pour Léa Fontaine, éliminée des Mondiaux en huitième de finale

Dans des circonstances encore indéterminées, un incendie a éclaté, samedi 10 octobre 2026, dans la boutique de samoussas le Relais Kréol dans le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Les flammes ont ravagé le snack sur 100 m2 et aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers ont pu éteindre le feu.

Après l'accident lié à la stabilité de la scène ce vendredi 9 octobre 2026 qui a fait cinq blessés, les concerts reprennent ce soir samedi 10 octobre 2026 pour les Florilèges 2026. "À la suite des constatations effectuées par les autorités judiciaires, le prestataire a procédé au remontage de la scène et aux vérifications nécessaires. Celles-ci ont été contrôlées par deux bureaux d’études agréés distincts : l’un mandaté par la ville du Tampon, l’autre par le prestataire. Tous deux ont conclu à la conformité du montage, sans réserve", écrit la municipalité dans un communiqué

Dans un contexte encore indéterminé, un homme de 29 ans a été agressé par arme blanche, ce samedi 10 octobre 2026, à Saint Pierre, rue de Cayenne vers 11h50. Selon, le Sdis, il a été blessé au thorax et conduit au Chu sud en urgence absolue.

Sur le tarmac de Saint-Denis, à La Réunion, une trentaine de parachutistes montent à bord d'un A400M pour un saut en mer au large de Mayotte, à 1.400 km au nord-ouest. Un exercice militaire qui illustre le rôle stratégique de ces deux îles pour l'armée française face au rivalités croissantes dans l'océan Indien.

La Réunionnaise Léa Fontaine a été éliminée aux championnats du monde de judo à Bakou, ce samedi 10 octobre 2026. Elle est sortie de la compétition au stade des huitièmes de finale par la Russe Maria Ivanova.