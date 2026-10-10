Florilèges 2026 : les concerts reprennent ce samedi après l'accident sur la scène

Après l'accident lié à la stabilité de la scène ce vendredi 9 octobre 2026 qui a fait cinq blessés, les concerts reprennent ce soir samedi 10 octobre 2026 pour les Florilèges 2026. "À la suite des constatations effectuées par les autorités judiciaires, le prestataire a procédé au remontage de la scène et aux vérifications nécessaires. Celles-ci ont été contrôlées par deux bureaux d’études agréés distincts : l’un mandaté par la ville du Tampon, l’autre par le prestataire. Tous deux ont conclu à la conformité du montage, sans réserve", écrit la municipalité dans un communiqué. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour rappel, selon la commune, cinq personnes ont été blessées. Quatre d'entre elles ont été transportées en urgence relative au CHU Sud. L'entreprise en charge de la scène assure que "le montage a été certifié conforme par une société de contrôle". Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident.

"À la suite de l’incident technique survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la grande scène des Florilèges, la ville du Tampon s’est mobilisée dès les premières heures pour accompagner les personnes concernées. Des dispositifs d’écoute psychologique ont été mis en place dès hier, à destination des victimes, des témoins, de leurs proches et des agents de la Commune", écrit la Ville.

La Ville avait décidé d'annuler la soirée Miss et Mister Tampon des Florilèges 2026. Celle-ci "sera reprogrammée. La date sera communiquée ultérieurement", ajoute la Mairie.

- Les concerts reprennent de plus belle -

La programmation réunira notamment Fary, Tine Poppy, Maya Kamaty, Wizdom, Francky Vincent, Danyèl Waro, Pix’L, DJ Sebb et Secteur 410, aux côtés de nombreux artistes et talents locaux. Les Florilèges proposeront également des rendez-vous pour les familles, des animations et des temps forts autour de la culture réunionnaise.

"Réunie ce samedi à 10 heures, la commission de sécurité a rendu un avis favorable à la reprise des spectacles sur la grande scène. Nous vous donnons donc rendez-vous dès ce soir pour la soirée humour avec Fary et nos humoristes péi, puis chaque soir jusqu’au dimanche 18 octobre", précise la Ville.

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