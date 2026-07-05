À la une de ce dimanche : les Bleus en quarts de finale, oiseaux endémiques, Louis, insolite, Turkménistan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 juillet 2026 : - Mondial-2026 : Mbappé sort la France du bourbier paraguayen - "Life Overseas" : un plan européen pour sauver les oiseaux endémiques de La Réunion - Marche blanche à Carcassonne en hommage à Louis, 17 ans, tué dans un guet-apens - Insolite : le bac dans un parking, des supporters sur les photos de mariage et ils escaladent l’Empire State Building - Au Turkménistan, des chevaux "célestes" vénérés par le pouvoir - La pa Météo France i di, sé zot i di - nuages et averses au programme (Photo www.imazpress.com)

Un penalty de Kylian Mbappé a délivré l'équipe de France, longtemps embourbée devant une rugueuse défense paraguayenne (1-0), et a scellé la qualification des Bleus pour les quarts de finale du Mondial-2026 au terme d'une partie irrespirable et disputée sous une chaleur extrême, samedi à Philadelphie.

Le 30 juin 2026, a été lancé le projet européen "Life Overseas", cordonné par Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Il s'agit d'un programme de conservation de 15 espèces d'oiseaux menacées dans les Outre-mer. Il mobilise un réseau d'acteurs locaux autour d'actions de restauration écologique, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de protection des habitats et de sensibilisation. À La Réunion, ce partenariat s'établit avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). Dans l'île, pétrels, puffins, busard et papangues sont en danger d'extinction.

Plusieurs centaines de personnes ont participé, samedi après-midi à Carcassonne, à une marche blanche pour Louis, adolescent de 17 ans mort fin juin des suites d'un passage à tabac, lors d'un hommage rendu à l'appel du père de l'adolescent.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026, le voici. En pleine canicule, des lycéens ont passé vendredi leur épreuve orale de français du baccalauréat dans un parking souterrain de leur établissement. Les supporters venus soutenir les joueurs croates se sont invités sur la photo de mariage. Deux personnes ont escaladé l’Empire State Building à New York pour une demande en mariage.

Sous l'oeil du président incontesté du Turkménistan, d'élégants chevaux akhal-teke défilent pour décrocher le titre de plus beau destrier de ce pays reclus d'Asie centrale, où le pouvoir organise un culte autour de cette race ancienne et rare.

Ce dimanche, ce ne sera guère mieux. C'est nuage et averses au programme. Cela risquerait-il de compromettre le gayar pik-nik de Matante Rosina ? Tout dépend de si elle a emmené son parasol ou sa tente pour se protéger de la pluie