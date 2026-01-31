À la une de ce dimanche : halo lunaire, Fytia affaiblie et rétrogradée, ce qui change en février, insolite, 72 femmes savantes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er février 2026 : - Un halo lunaire visible à La Réunion - Fytia affaiblie et rétrogradée au stade de dépression tropicale, devrait se réintensifier ce dimanche soir - Livret A, frais bancaires, remboursement des billets d'avion… Tout ce qui change au 1er février 2026 - Insolite : au sommet du gratte-ciel le plus haut de Taïwan, Macron fait le buzz et des passagers oubliés à l’aéroport - Sur la tour Eiffel, 72 femmes savantes choisies pour rejoindre leurs pairs masculins - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel plus maussade et un vent qui se fait sentir (Photo www.imazpress.com)

Ce samedi 31 janvier 2026, à 22h50, une photographe a capturé un halo lunaire de Sainte-Anne (commune de Saint-Benoît). Ce phénomène atmosphérique rare "est provoqué par la réfraction de la lumière de la Lune dans les cristaux de glace en altitude", explique Angeliqua Louis, celle qui a capturé cette image.

Dans la nuit de ce dimanche 1er février 2026, Fytia s'est affaiblie en progressant dans les terres malgaches et a été rétrogradée au stade de dépression tropicale. "Le système devrait ressortir sur l'océan ce dimanche matin par la côte centre-est", indique Météo France. "Sa trajectoire devrait continuer vers le sud-est, avec une réintensification au stade de forte tempête tropicale envisagée à partir de dimanche soir". Actuellement à 745 km de La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi matin pour l'île.

Carburants en baisse, baisse du taux du livret A, hausse des frais bancaires, nouvelles règles d’indemnisation pour les passagers aériens en cas de retard ou d’annulation du vol... Ce mois de février est marqué par plusieurs évolutions qui auront une incidence sur le pouvoir d’achat des Français. Imaz Press fait le point.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 janvier au vendredi 30 janvier 2026, le voici. L'Américain Alex Honnold a grimpé au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité. Dans un discours en anglais, prononcé à Davos, Emmanuel Macron a plusieurs fois répété l'expression "For sure". Une phrase qui fait le buzz. Une trentaine de passagers oubliés dans un escalier à l’aéroport, l’avion décolle sans eux.

La maire de Paris Anne Hidalgo a dévoilé lundi les noms des 72 femmes scientifiques retenues pour rejoindre la frise de 72 savants masculins que Gustave Eiffel avait fait graver au premier étage de la Dame de fer, il y a plus de 130 ans.

Matante Rosina fronce les sourcils quand elle voit les prédictions météo dans sa boule de cristal. Ce dimanche 1er février 2026, dès le matin, le ciel est bien couvert sur une grande partie de l’île. L’ambiance est plus lourde, moins lumineuse que la veille. Dans l’après-midi, quelques averses viennent arroser les hauteurs. Les températures restent de saison, mais le vent de sud commence à se lever progressivement, surtout dans les hauts, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 60 km/h.