À la une de ce dimanche : accident, goyaviers, Bassin la mer, insolite, Beyrouth et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 19 avril 2026 : - Saint-Leu : deux accidents successifs sur la RN1, la route coupée en direction du sud - Saison précoce pour les goyaviers : la chasse aux petits fruits rouges est déjà ouverte - [Photos - Vidéo] Bassin la mer, un trésor naturel caché dans l'est de La Réunion - Insolite : une chienne disparue sept jours retrouvée, une guitare géante et un Monet vendu 10,2 millions d'euros - À Beyrouth, des bénévoles risquent leur vie pour sauver les animaux sous les bombardements - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Un accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu aux alentours de 4 heures ce dimanche 19 avril 2026 sur la RN1 à Saint-Leu. La route a été alors coupée dans le secteur de la ravine des Poux en direction du nord. Alors que la route avait pu être partiellement rouverte, un second accident s'est produit dans le même secteur. La route est donc de nouveau coupée afin de permettre la gestion d'un véhicule en feu. Il est conseillé d'emprunter la RN1A en direction du Sud jusqu'à la fin de la gestion des accidents.

À La Réunion, la saison des goyaviers ouvre traditionnellement autour de fin avril, voire début mai. Cette année, les petits fruits rouges acidulés ont décidé de prendre un petit peu d'avance. Dès février, des fruits étaient déjà présents sur les étals. Une précocité qui s'explique par des conditions climatiques particulièrement favorables.

Situé à Saint-Benoît dans les hauteurs de l'est de l'île, en amont du bassin la Paix et bordé par les eaux de l'océan Indien, le bassin La Mer est un lieu unique de La Réunion. Si la baignade est aujourd'hui autorisée sur le site, autrefois, il était utilisé comme point d'eau pour les habitants. Imaz Press vous offre ces images de ce trésor naturel.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026, le voici. En Nouvelle-Zélande, la chienne d’une randonneuse tombée dans un terrain rocheux a été retrouvée saine et sauve. Une guitare faite de milliers d'arbres, hommage d'un amour meurtri. Un tableau peint par Claude Monet a été vendu aux enchères pour presque 10,2 millions d'euros.

Juchés sur deux scooters, armés de gants épais et de cages de transport en plastique, Kamal, Khalil et Rim foncent vers la banlieue sud de Beyrouth, quotidiennement bombardée par Israël.

Pour ce dimanche 19 avril 2026, Matante Rosina nous annonce quelques petites averses passagères sur la façade est au lever du jour, poussées par un alizé. Rien de durable, ailleurs, le soleil est majoritaire dès le matin. L'après-midi, les éclaircies cèdent du terrain dans l'intérieur et sur le relief, avec quelques averses par endroits, surtout du côté des hauteurs du nord-ouest et du nord.