À la une de ce dimanche : des applis pour sortir, Ball la Poussièr, Noël à Bethléem, insolite, cueilleurs de Thaïlande et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 7 décembre 2025 : - Applications, réseaux sociaux ou site internet : portes ouvertes sur la culture à La Réunion - Saint-Denis : un "Ball La Poussièr" pour célébrer la culture ballroom et les traditions réunionnaises - Bethléem s'illumine et retrouve un peu de joie à l'approche de Noël - Insolite : un œuf à 26 millions d'euros, un raton laveur ivre, un médaille bobsleigh pour la Jamaïque - Les derniers chasseurs-cueilleurs de Thaïlande revendiquent leur droit aux terres - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous la pluie (Photo www.imazpress.com)

On peut parfois entendre qu'il n'y a "pas grand-chose à faire à La Réunion", si ce n'est admirer la nature. Une affirmation évidemment complètement fausse, mais qui souligne une vraie difficulté : la communication et la promotion des événements culturels qui se tiennent dans l'île. Une problématique à laquelle se sont attaquées plusieurs plateformes, que ce soit en publiant des agendas récurrents, en créant du contenu sur les réseaux sociaux ou en répertoriant les événements au sein d'une application.

Après le succès de l'édition précédente au Kabardock du Port, Le Ball la Poussièr investit la Cité des Arts. Le samedi 13 décembre 2025, l'événement prévoit de mêler culture ballroom et traditions réunionnaises. Pensé comme un espace de liberté totale, l’événement, signé Mother Luna, pionnière du mouvement ballroom à La Réunion, propose de revisiter l’esprit des bals la poussière d’antan à travers la mode, la performance et l’expression de soi.

Bethléem a retrouvé un peu de joie samedi soir. Le traditionnel spectacle des illuminations de la ville de naissance de Jésus à l'approche de Noël a été inauguré en grande pompe après deux années d'annulation du fait de la guerre à Gaza.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er au au vendredi 5 décembre 2025, le voici. L'Œuf Fabergé s'est envolé pour la somme record de 22,9 millions de livres (26 millions d'euros) aux enchères. Aux États-Unis, un raton laveur complètement ivre a été retrouvé dans les toilettes d'un magasin. L’équipe jamaïcaine de bobsleigh a décroché une troisième place historique dans l’épreuve à deux au Canada.

Au coeur d'une forêt du sud de la Thaïlande, un jeune homme court, sarbacane en main, avant de décocher une flèche empoisonnée sur un singe.

Ce dimanche 7 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la 7ème case de son calendrier de l'avent et découvre un petit pot de miel de baie rose. De quoi commencer la journée avec un bon petit déjeuner. Sa boule de cristal annonce des averses qui peuvent être assez fortes dans l'intérieur de l'île. Le vent reste timide et la mer peu agitée.