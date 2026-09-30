À la une de ce jeudi : les Réunionnais poussés à bout, Joé Bédier, ce qui change, Cristiano Ronaldo quittla Seleçao, "Europe de demain" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 1er octobre 2026 : - Explosion du prix des carburants, inflation, hausse du chômage, inflation : le gouvernement pousse les Réunionnais à bout - Municipales à Saint-André : le tribunal administratif va rendre sa décision sur l'élection de Joé Bédier - Aides aux grands rouleurs, arrêts maladie, APL, obsèques, heure d'hiver... tout ce qui change en octobre - Portugal : Cristiano Ronaldo claque la porte de la Seleçao et provoque un psychodrame - "Imagine l’Europe de demain" : la jeunesse réunionnaise invitée à transformer ses idées en projets - La pa Météo France i di, sé zot i di – un début de mois mitigé (Photo www.imazpress.com)

À la liste des "petits efforts" auxquels le gouvernement vous demande de consentir, ajoutez une nouvelle (très) forte augmentation des prix des carburants. Un effort imposé, qui vient encore une fois contribuer à l’appauvrissement de la population réunionnaise. À croire que le gouvernement souhaite voir s’abattre la misère totale sur l’ensemble des habitants de l’île qu'il pousse à bout.

Joé Bédier restera-t-il maire de Saint-André ou devra-t-il céder sa place ? Le tribunal administratif de Saint-Denis doit trancher ce jeudi 1er octobre 2026 sur le résultats des élections municipales dans la commune de l'est. Trois recours ont été déposés contre le scrutin du 22 mars. L’annulation du scrutin a été préconisée par le rapporteur public. Le maire présent lui, se dit "serein" quant à la décision de justice.

Augmentation des franchises médicales, revalorisation aides personnelles au logement revalorisées, protections hygiéniques réutilisables remboursées, baisse de la durée d’indemnisation de certains arrêts maladie, aide pour les travailleurs "grands rouleurs" et le passage à l'heure d'hiver sont notamment au menu des changements pour ce mois d'octobre 2026.

Cristiano Ronaldo a confirmé le clash avec le nouveau sélectionneur Jorge Jesus et provoqué un psychodrame au Portugal en quittant mercredi le rassemblement de la Seleçao à Copenhague, à la veille d'un match de Ligue des nations contre le Danemark.

Du 1er octobre 2026 au 10 janvier 2027, l’association Roulé Mon Z’Avirons lance le concours "Imagine l’Europe de demain", destiné aux jeunes Réunionnais âgés de 12 à 30 ans. L’ambition est claire : permettre à la jeunesse de ne pas seulement parler de l’Europe, mais de contribuer à la construire.

En ce jeudi 1er octobre 2026, Matante Rosina voit un début de mois ensoleillé dans la matinée puis sous les nuages dans l'après-midi. Quelques averses accompagneront ces nuages.