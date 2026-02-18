À la une de ce jeudi : procès de La Possession, volcan de nuit, Jean-Marie Virapoullé, escroquerie, début du ramadan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 février 2026 : - Assises : Abraham Bomela continue d'assumer les assassinats et affirme qu'il recommencerait "si c'était à refaire" - Volcan : spectacle nocturne au Piton de la Fournaise - Municipales à Saint-André : Jean-Marie Virapoullé veut "corriger les erreurs de Joé Bédier" - Escroquée de 830.000 euros par un faux Brad Pitt, Anne porte plainte contre ses banques - Ramadan : les musulmans de La Réunion entament un mois de jeûne et de partage - La pa Météo France i di, sé zot i di - Risque d’averses soutenues et d’orage (Photo www.imazpress.com)

Troisième journée du procès d'Abraham Bomela à la cour d'assises ce mercredi 18 février 2026. Le Possessionnais est accusé de l'assassinat de sa propre mère, de sa cousine de 5 ans et d'un agent d'entretien. Il est aussi poursuivi pour huit tentatives d'assassinats dans plusieurs lieux différents de La Possession. Comme depuis le début du procès lundi, l'accusé reconnaît tous les faits, il les assume et que si cela était à refaire, il recommencerait.

Ce jeudi 19 janvier 2026, l’éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. Imaz Press était dans le secteur des Grandes Pentes sur la route nationale 2 dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous vous proposons de retrouver ici nos images. Le front de coulée reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2, indique l'Observatoire volcanologique. L'enclos reste interdit d'accès.

Digne héritier de son père dont il a le soutien, Jean-Marie Virapoullé se relance dans la course aux municipales sur la ville de Saint-André. À coup de porte-à-porte et de réunions militantes, le candidat sans étiquette souhaite "redresser la ville de Saint-André après le passage du cyclone Bédier".

Victime d’une escroquerie au faux Brad Pitt et lésée de 830.000 euros, Anne Deneuchatel attaque ses banques en justice pour manquement à leur obligation de vigilance, selon les informations de Challenges. Une enquête pour "escroquerie" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis, ici, à La Réunion, où réside Anne, la victime de l’arnaque.

Le Ramadan, mois sacré des Musulmans, débute ce jeudi 19 février 2026 à La Réunion. La lune a en effet été observée ce mercredi 18 février 2026 en début de soirée, marquant le début de ce mois de jeûne et de partage pour les croyants.

Matante Rosina tend l’oreille ce jeudi 19 février 2026. Le vent lui raconte que le soleil reste à l’ouest, mais que l’est garde ses nuages et quelques gouttes. Dans la journée, le vent lui souffle que les nuages vont monter dans les hauts. À partir de midi, de fortes pluies arrivent surtout au nord, avec parfois un peu de tonnerre. Le vent souffle bien dans le sud, un peu moins au nord.