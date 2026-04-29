À la une de ce jeudi : carburants, eau au soleil, Iran, "Premières pages", mahjong et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 avril 2026 : - Prix des carburants : les pétroliers consentent cinq centimes de baisse, mais la facture reste (très) salée à la pompe - Saint-Benoît : quand des palettes entières de bouteilles d'eau passent le week-end sous le soleil - Iran: Washington évoque des mois de blocus, le pétrole flambe - Opération "Premières Pages" : le Département offre 32.000 livres aux tout-petits - Jeu de réflexion stratégique : La Réunion accueille trois compétitions majeures de mahjong - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi sous quelques pluies (Photo www.imazpress.com)

La feuilleton autour des prix des carburants avance enfin : pour contrer (légèrement) la hausse brutale des prix du carburant, des négociations tendues ont enfin mené à un geste des pétroliers. Ils ont consenti une baisse de 5 centimes par litre de carburant. Mais, au bout du compte, ce "geste" va certainement sembler insuffisant par une grande partie de la population déjà frappée depuis plusieurs mois par une perte constante de son pouvoir d'achat. La facture à la pompe va donc rester salée pour bon nombre d'usagers

Tout au long du week-end du 25 et 26 avril 2026, des clients du Carrefour de Saint-Benoît ont remarquer qu'une grande quantité de bouteilles d'eau avaient été stockée...en plein soleil. Elles sont restées sur place jusqu'à lundi. La situation a interrogé sur la gestion des stocks, et surtout sur un éventuel risque pour les consommateurs. Questionnée par lmaz Press, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf) assure : "tant que la bouteille est intacte et fermée, l’exposition au soleil n’entraîne pas de contamination microbiologique". Cependant ,elle ajoute :"une exposition prolongée à la chaleur ou aux rayonnements solaires, pourraient (...) favoriser la migration d(dans l'eau - ndlr) de certains composés, notamment issus du matériau plastique de l’emballage".

Les Etats-Unis ont évoqué mercredi la perspective d'un long blocus des ports iraniens, qui prolongerait d'autant la pression sur l'économie mondiale, avec un impact immédiat sur les cours du pétrole, qui ont flambé à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Le conseil départemental a lancé, ce mercredi 29 avril 2026, la 11 ème édition de l'opération "Premières Pages", au Jardin de l’État, à Saint-Denis. Cette année encore, des milliers de familles réunionnaises sont invitées à récupérer gratuitement un album destiné aux enfants nés en 2024 et 2025.

En mai 2026, La Réunion accueillera pour la première fois trois compétitions majeures de mahjong, dont deux championnats de France, réunissant des joueurs venus de toute la France et de l’international. "Cet événement marque une étape importante pour le développement du mahjong dans l’océan Indien et positionne La Réunion comme un nouveau pôle de référence dans le circuit européen" indique dans un communiqué la fédération réunionnaise de mahjong, un jeu millénaire de réflexion stratégique.

Pour ce jeudi 30 avril 2026, Matante Rosina prévoit une matinée encore agréable avant l'arrivée d'un front de faible activité qui remonte par le sud de l'île et apporte de légères pluies sur une large moitié du sud. Le vent du sud tourne progressivement au sud-est et se montre turbulent sur les plages de l'ouest ainsi que sur la Route des Laves jusqu'à Sainte-Anne.