À la une de ce jeudi : bonne année, nouvel an à la plage, voeux d'Emmanuel Macron, ce qui change, événements marquants de 2025 et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 1er janvier 2026 : - Bonne année 2026 zot tout - Plages de l'ouest : des milliers de personnes rassemblées pour fêter le Nouvel an - Macron promet une année 2026 "utile" et de rester au travail "jusqu'à la dernière seconde" - Smic revalorisé, contrôle technique renforcé, dons entre particuliers… Tout ce qui change le 1er janvier 2026 - Vol au Louvre, Sarkozy en prison, PSG champion : dix événements marquants de 2025 en France - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina vous souhaite une belle année 2026 (Photo www.imazpress.com)

Une nouvelle année a touché à sa fin. Ce jeudi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2026 après douze mois que l'on aurait souhaité plus doux. En espérant que l'an 2026 apporte avec lui de meilleures nouvelles, une situation mondiale plus apaisée et un pays un - tout - petit moins fracturé...L'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nouvelle année

Comme chaque année, des milliers de Réunionnais se sont retrouvés sur les plages de l'ouest pour célébrer la nouvelle année. Tôt le matin, ce mercredi 31 décembre 2025, des familles avaient déjà investi le lagon pour s'assurer d'avoir les meilleures places. Jusqu'à 20.000 personnes étaient attendues juste Saint-Paul.

Emmanuel Macron a promis mercredi soir, dans ses voeux, une année 2026 "utile" aux Français en dépit de l'instabilité politique et de la fin du quinquennat qui approche, assurant qu'il restera "jusqu'à la dernière seconde au travail" malgré les appels récurrents à sa démission.

Pouvoir d’achat, fiscalité, transports, automobile, carburants… Comme chaque début d’année, de nombreuses mesures vont entrer en vigueur, avec un impact sur le quotidien des Français. En ce 1er janvier 2026, Imaz Press fait le point.

Des joyaux volés au Louvre, un ex-président en prison, le PSG champion, la baignade à nouveau possible dans la Seine à Paris: dix événements marquants de l'année 2025 en France.

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite à minuit, elle a vu qu'il y aura du ciel bleu et du soleil pour ce jeudi 1eer janvier 2026, premier jour de l'an nouveau. Elle a aussi vu qu'il ferait un peu moins chaud. Notre gramoune profite de ce article pour vous souhaiter à toues et à tuis une belle et joyeuse année 2026