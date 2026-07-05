À la une de ce lundi : frais d'inscription à l'Université, crise des carburants, incendie en France, séismes au Venezuela, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 6 juillet 2026 : - Université : l'État veut quintupler les frais d'inscription alors que la moitié des étudiants de La Réunion ne mangent pas à leur faim - La crise des carburants a contribué à changer (un peu) le mode de déplacement des Réunionnais - Évacuations importantes face à l'incendie dans les Pyrénées-Orientales, deux blessés en urgence absolue - Séismes au Venezuela : plus de 3.000 morts, des corps non identifiés enterrés - Contrôles routiers : 20 alcoolémies relevées et autant de permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - le beau temps de retour mais un vent qui souffle ce lundi (Photo www.imazpress.com)

Comment éviter "l'appauvrissement" de l'université ? En faisant payer les étudiants, selon un rapport présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce document propose simplement de quintupler les frais d'inscription. 900 euros pour une année de licence, 1.300 en master. Appauvrir les facs non, mais appauvrir des étudiants déjà précaires n'a pas l'air de déranger. À La Réunion, la moitié des étudiants déclarent renoncer régulièrement à un repas.

Les prix des carburants ont baissé ce 1er juillet 2026, mais pendant quelques semaines, les Réunionnais ont dû faire face à une augmentation importante des prix de l'essence et du gazole. Pour "faire avec" à la crise, certains se sont réorganisés : ils font plus de trajets en bus, en téléphérique ou en vélo. D'autres optimisent leur déplacement avec le covoiturage. L'objectif était de contrecarrer la flambée des prix des carburants sans bouleverser leur quotidien.

Une difficile "guerre" contre le feu: 10.000 habitants sont en cours d'évacuation face à la propagation rapide de l'incendie qui a parcouru environ 2.000 hectares dans les Pyrénées-Orientales et contraint, dimanche, le préfet à annoncer "l'adaptation" de l'étape du Tour de France lundi dans ce département, avec une épreuve sans public.

Le double tremblement de terre qui a dévasté le nord du Venezuela le 24 juin a fait plus de 3.000 morts, selon un nouveau bilan dimanche des autorités qui ont commencé à faire enterrer des victimes non identifiées.

Ce week-end du 4 et 5 juillet 2026, les gendarmes de La Réunion ont mené 9 opérations sur le département. 72 infractions ont été constatées. Largement moins que les semaines passées. Toutefois, 20 alcoolémies ont été relevées et 8 conduites sous stupéfiants. 20 permis ont été retirés.

Que Matante Rosina se rassure, les nuages et les averses vont enfin laisser place aux éclaircies ce lundi 6 juillet 2026. Mais gare à ne pas voir s'envoler la capeline, le vent de Sud reste fort, notamment sur l'ouest et l'est avec des rafales entre 65 et 75 km/h.