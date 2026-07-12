À la une de ce lundi: maillots de contrefaçon, client mécontent, incendie en forêt de Fontainebleau, contrôles routiers, "Trail Autrement" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 juillet 2026 : - Mondial : près de 500 maillots contrefaits saisis par les douanes de La Réunion - Alfa Roméo : un client se plaint d'un service après-vente "largement défaillant", la concession conteste les accusations - Incendie en forêt de Fontainebleau : 800 hectares parcourus par les flammes - Un automobiliste contrôlé à 137 km/h sur une route à 90 km/h, testé positif à l'alcoolémie et aux stupéfiants - "Trail Autrement", entre sport et éco-responsabilité - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi en amélioration (Photo www.imazpress.com)

Alors que l'Équipe de France poursuit sa course vers la finale de la Coupe du Monde 2026, les douanes de La Réunion ont saisi plusieurs centaines de faux maillots de contrefaçon. La contrefaçon des articles de sport est un phénomène récurrent lors des grandes compétitions sportives internationales. Des marchandises de mauvaise qualité et à bas prix, que les réseaux de contrefacteurs cherchent à exploiter en inondant les marchés en ligne. Tout cela, en violation des droits de propriété intellectuelle.

Après plusieurs mois de démarches, Expédit Gence, client fidèle du groupe Caillé à La Réunion, dénonce une succession de dysfonctionnements qu'il estime incompatibles avec le service "Premium" promis lors de l'achat de son Alfa Romeo Tonale. Pneus sous-gonflés après une révision, véhicule immobilisé, panne, erreur de facturation, engagements commerciaux non tenus... Auprès d'Imaz Press il témoigne et raconte son parcours. De son côté, la concession affirme avoir respecté les procédures du constructeur et réfute toute faute technique

Quelque 800 hectares avaient été parcourus par les flammes peu après minuit lundi dans l’incendie d’une "ampleur exceptionnelle" qui ravage l’ouest de la forêt de Fontainebleau, en région parisienne, ont indiqué les pompiers de Seine-et-Marne.

Ce dimanche 12 juillet 2026, les gendarmes de La Réunion ont contrôlé deux automobilistes, l'un à 137 km/h et l'autre à 152 km/h, tous les deux sur des routes limitées à 90 km/h. Le premier conducteur a été testé positif à l'alcoolémie mais également aux stupéfiants (THC+cocaïne). Il a été interpellé. Leurs permis de conduire ont été retirés et leurs véhicules respectifs ont été placés en fourrière.

Le "Trail Autrement" allie performance, découverte et engagement environnemental. Cet événement qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à Saint-Paul, propose une offre diversifiée pensée pour tous les profils : traileurs confirmés, duos de coureurs et randonneurs familiaux. La clôture des inscriptions se fait le 31 juillet.

Pour ce lundi 13 juillet 2026, après le dimanche pluvieux matante Rosina nous annonce une belle accalmie pour ce lundi, le ciel se dégage sur la majorité de l'île et les températures remontent légèrement.