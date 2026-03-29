À la une de ce lundi : hausse des carburants, reprise de l'éruption, budget israëlien, Relais pour la vie, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 mars 2026 : - Hausse des carburants : ils font entre 100 et 350 kilomètres par jour, des professionnels de la route menacent de faire grève - Volcan : la coulée de lave recoupe la RN2, empruntant le même tracé que la coulée du 13 mars - Israël : vote attendu du budget sur fond de guerre, augmentations massives pour la Défense - Le Relais pour la vie revient pour 24 heures de solidarité contre le cancer - Saint-Leu : un motard contrôlé à 140 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, son permis a été retiré - La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi nuageux avec des averses (Photo www.imazpress.com)

Ce mercredi 1er avril 2026, les carburants vont augmenter. Les Réunionnais n'auront donc pas d'autre choix qu'une fois de plus, mettre la main au porte-monnaie. Sur notre île, infirmiers libéraux, transporteurs, taxiteurs, ambulanciers notamment s’inquiètent et s’interrogent. Le gouvernement a annoncé des aides mais pour ces professionnels de la route qui font entre 100 et 350 kilomètres quotidiennement, ce ne sont que des "miettes". Certains envisagent de se mobiliser à partir du 1er avril.

Ce lundi 30 mars 2026, la reprise de l'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit. Dimanche, la coulée issue de la reprise de l’éruption a atteint la RN2, empruntant le même tracé que la coulée du 13 mars. Une rapidité qui en a impressionné plus d'un. "La raison, la lave emprunte les même tunnels, ce qui explique cette vitesse", précise Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique. Il peut s’agir "soit de laves nouvelles ou de laves résiduelles qui étaient toujours dans ces tunnels et qui se font pousser par les nouvelles laves qui arrivent derrière", explique-t-elle.

Le Parlement israélien devait voter dans la nuit de dimanche à lundi le budget 2026, qui prévoit une augmentation massive des ressources allouées à la Défense, au moment où Israël est engagé dans une guerre sur plusieurs fronts.

Les 4 et 5 avril 2026, aura lieu la 16ème édition du Relais Pour La Vie au Champ de Foire de Bras-Panon. Ce relais est un événement organisé par la Ligue contre le cancer. Il poursuit plusieurs objectifs majeurs tels que honorer les survivants, rendre hommage aux personnes disparues du cancer et encourager les personnes touchées par la maladie.

Ce dimanche 29 mars 2026, à Saint-Leu, les gendarmes ont contrôlé le pilote d'une moto à 140 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Le conducteur du deux-roues a vu son permis retiré et son bolide placé en fourrière. Lors de ce week-end du 28 au 29 mars 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 117 infractions au code de la route. 13 permis ont été retirés.

Pour ce lundi 30 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une journée nuageuse sur l'ensemble de l'île avec des averses attendues sur une grande majorité de l'île. Le sud est un peu épargné. Pas d'accalmie prévu dans la journée, le temps reste un peu perturbé après ce week-end.