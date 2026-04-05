À la une de ce lundi : pollution d'intérieur, Artémis, intelligence artificielle, "Mariaz Tangaz", Guadeloupe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 6 avril 2026 : - Pollution d'intérieur : quand les produits du quotidien deviennent des dangers pour votre santé - En route pour la Lune, les astronautes d'Artémis en entrevoient déjà la face cachée - Poison ou remède ? Des collégiens domestiquent l'intelligence artificielle - "Mariaz Tangaz" : la nouvelle comédie de boulevard créole - Aux Saintes en Guadeloupe, les chèvres nuisent à la biodiversité - La pa Météo France i di, sé zot i di - un lundi capricieux (Photo www.imazpress.com)

Produit dégraissant senteur citron, bougies parfumées à la vanille de synthèse, diffuseur d’huile essentielle, tous ces produits font la promesse d’un intérieur propre... Pourtant ces produits ménagers que vous utilisez pour nettoyer, camoufler les odeurs désagréables ou pour apporter une ambiance chaleureuse peuvent être de véritables bombes toxiques pour votre santé. Maisons et appartements sont dix fois plus pollués que l’air extérieur par l’usage de produits chimiques dans des espaces non aérés.

Les astronautes de la mission Artémis 2 de la Nasa continuent de se rapprocher de la Lune dont ils feront le tour lundi, une première en plus de 50 ans.

"C'est un poison ou un remède, selon ce que vous en faites": dans un collège de Mulhouse, l'intelligence artificielle est intégrée aux enseignements, une expérimentation visant à "domestiquer" des outils que beaucoup d'adolescents utilisent déjà.

Quel événement pourrait mieux raconter La Réunion qu’une réunion familiale ? Tout kalité kari, bon vin, la mizik for, kasaz lé kui... ainsi s’exprime l’art réunionnais de faire la fête et de se retrouver. C'est ce que propose la nouvelle comédie de boulevard créole "Mariaz Tangaz".

Elles arpentent les plages, broutent dans les jardins et ravagent les espaces protégés: aux Saintes, archipel touristique de Guadeloupe, des chèvres ensauvagées sont devenues un fléau écologique. Un plan visant à réguler leur population est mis en place.

Pour ce lundi 6 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée en partie nuageuse avec des passages pluvieux possibles dans le secteur est et sud. Dans le nord et l'ouest le temps varie entre éclaircie et nuages.La chaleur sera bien présente aujourd'hui.