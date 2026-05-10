À la une de ce lundi : pêche aux requins, hantavirus, cyclisme sur piste, marche des visibilités, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 mai 2026 : - Au large de La Réunion : le programme de pêche préventive des requins se termine dans trois mois, plus de 500 squales capturés - Hantavirus : un des cinq Français rapatriés présente des symptômes - Festival international de cyclisme sur piste : la Réunionnaise Léa Grondin termine en bronze - Saint-Denis : un week-end pour lutter contre les discriminations LGBTQIA+ avant la Marche des Visibilités - Contrôles routiers : 143 infractions relevées, et 9 permis retirés pendant ce long week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des averses pour ce lundi (Photo www.imazpress.com)

A trois mois de la fin du programme de Pêche de Prévention (PR2P) pour la période 2019-2026, les équipes du Centre Sécurité Requin (CSR) poursuivent leurs opérations au large des côtes réunionnaises. Créé pour coordonner la gestion du risque requin autour de l’île, l’organisme supervise la surveillance du littoral et le suivi des interventions en mer, afin de limiter la présence des requins potentiellement dangereux dans les zones fréquentées par les baigneurs et les surfeurs

L'un des cinq Français rapatriés dimanche par avion après avoir été évacués du navire MV Hondius, où un foyer d'hantavirus a été détecté, présente des symptômes, a annoncé le gouvernement, qui a mis en place de premières mesures d'isolement pour ces personnes "à haut risque".

Ce week-end du 9 et 10 mai 2026, se déroulait au vélodrome de TPM d'Hyères, le festival international de cyclisme sur piste élite. La Réunionnais Léa Grondin continue de briller, s'imposant sur le podium en terminant avec la médaille de bronze en keirin sur une centaine de participants de plusieurs nations (Photos : DR)

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026, Château Morange accueille le week-end Idahot (Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie) organisé par l'association Requeer et ses partenaires. Pour la première fois, sur trois jours, rencontres, d'ateliers et d'échanges précède la sixième Marche des visibilités LGBTQIA+, qui traversera les rues de Saint-Denis le dimanche 17 mai de 14h à 16h. Le Week-end Idahot est une nouveauté de cette édition 2026 de la Marche des visibilités.

Lors de ce week-end prolongé du 8 au 10 mai 2026, les gendarmes de La Réunion ont relevé 90 infractions sur les routes réunionnaises dont 9 alcoolémies et 9 conduites sous stupéfiants. De plus, 9 permis ont été retirés et 12 véhicules immobilisés. Les effectifs de police ont eux réalisé 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière sur le département, permettant de relever 53 infractions dont 9 délits, dont un refus d'obtempérer. Sur l'île ce week-end, un total de 20 automobilistes conduisaient sans assurance.

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse de café, elle a vu qu'il y aura pas mal de nuages sur une majeure partie de l'île. Elle a aussi vu qu'il y aura quelques averses. Elle se dit que cela va rafraichir un peu l'atmosphère et que ce n'est pas si mal. Tout cela est vrai chez vous ?