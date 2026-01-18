À la une de ce lundi : volcan en éruption, Dudzai, accident de trains en Espagne, pluies et inondations, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 19 janvier 2026 : - Volcan : spectacle en cours au Piton de la Fournaise - Dudzai pourrait redevenir cyclone tropical et passer à 300 km de La Réunion entre lundi soir et mardi matin - Espagne : au moins 21 morts et des dizaines de blessés dans un accident entre deux trains - Fortes pluies et inondations : la campagne de prévention se poursuit à La Réunion - Contrôles routiers : 216 infractions relevées par les forces de l'ordre, 17 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : un beau matin mais après-midi bien arrosée (Photo www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Plusieurs fissures éruptives "se sont ouvertes sur le flanc nord du volcan" a indiqué dimanche soir l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF).

Dudzai circule actuellement à environ 150 km au sud de Rodrigues au stade de tempête tropicale modérée et se trouve à 735 km de La Réunion. Au cours des prochaines 24h, elle devrait se déplacer en direction de l'ouest-sud-ouest en s'intensifiant progressivement. "Elle pourrait atteindre à nouveau le stade de cyclone tropical durant la nuit de lundi à mardi", prévient Météo France. Dudzai devrait passer à environ 300 km au sud-est de Réunion-Maurice entre lundi soir et mardi matin. Si aucune menace pour l'île n'est prévue, la houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses lors du passage au plus près.

Un accident ferroviaire dans le sud de l'Espagne, impliquant deux trains à grande vitesse, a fait dimanche au moins 21 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile.

La campagne d’information et de sensibilisation sur les pluies intenses et les inondations dans les territoires d’outre-mer se déploie à partir de ce lundi 19 janvier 2026 à La Réunion et ce, pendant un mois. Il s’agit de la 3ème édition. Ces phénomènes, qui peuvent être difficiles à anticiper, apportent, sur une courte durée, une importante quantité d’eau. Il est important d’avoir les bons réflexes et d’être à l’écoute des consignes des autorités.

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 16 au 18 janvier 2026. Cela a permis de relever 216 infractions dont 24 délits et 36 conduites addictives. 17 permis ont été retirés.

Lundi 19 janvier 2026, Matante Rosina a changé de rituel : elle a observé le marc de café… et il n’est pas resté bien sec longtemps. Le matin, le soleil brille sur toute l’île avec peu de nuages. Mais attention, dans l’après-midi, le temps se dégrade : les pluies s’installent un peu partout. En soirée, les averses finissent par s’estomper, mais le ciel reste très nuageux et les températures baissent, surtout dans les Hauts. Dans l’est, le thermomètre grimpe jusqu’à 27°, des valeurs de saison. Le vent, lui, s’est enfin calmé comparé aux derniers jours. Matante Rosina repose sa tasse et se dit : "Un lundi trompeur… beau devant, mouillé derrière".