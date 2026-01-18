Contrôles routiers : 216 infractions relevées par les forces de l'ordre, 17 permis retirés

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 16 au 18 janvier 2026. Cela a permis de relever 216 infractions dont 24 délits et 36 conduites addictives. 17 permis ont été retirés. (Photo : sly/www.imazpress.com)

La Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 16 au 19 janvier 2026 permettant de relever 77 infractions dont 24 délits :

Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 3 (taux compris entre 0,89 et 1,65 mg / l d'air expiré)

Conduite sous emprise de produits stupéfiants : 3

Défaut d'assurance : 13

Défaut de permis de conduire : 2

Refus d'obtempérer : 3

- 66 fonctionnaires de police ont été mobilisés -

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 53 autres diverses contraventions au code de la route dont :

Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique : 1

Excès de vitesse : 7

Feu rouge / stop / priorité : 1

Usage d'un téléphone portable au volant : 1

Défaut de contrôle technique : 11

autres : 32

- Secteur gendarmerie -