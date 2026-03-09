À la une de ce mardi : bataille dans la campagne municipale, ruée sur le gaz, tchat sécurisé, agression d'un pompier, Karavan Odhir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 mars 2026 : - Municipales 2026 : accusations d'intimidations, vols de profession de foi... la bataille du scrutin fait rage - Ruée sur la bouteille de gaz : une surconsommation qui pénalise ceux qui ne font pas de stock - Guerre au Moyen-Orient : Trump promet que la guerre contre l’Iran "va se terminer bientôt" - Tribunal de Saint-Denis 16 mois sont 6 mois ferme pour l'agression au couteau d'un pompier - Semaine du rein : la Karavan Odhir à la rencontre du public pour une action de prévention et de dépistage - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi ensoleillé mais l'alizé fait des siennes (Photo www.imazpress.com)

Le premier tour des élections municipales 2026 approche à grands pas, et la campagne continue de dérailler. Les accusations d'intimidations, de vols de professions de foi, de dégradations et d'insultes en ligne se multiplient un peu partout dans l'île. Plusieurs candidats indiquent déjà avoir porté plainte, pour diverses raisons.

Le contexte international et la guerre en Iran poussent certains Réunionnais à faire des stocks de bouteilles de gaz. Une surconsommation qui crée des ruptures de stock, temporaires, dans les stations-service de l'île. La Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) assure pourtant qu'il n'y a pas de difficultés d'approvisionnement, pas de pénurie non plus. La SRPP note : "une hausse inhabituelle de la demande en gaz en bouteille" et demande aux consommateurs "d'adopter un comportement d’achat responsable et d'éviter toute constitution de stocks excessifs" afin de ne pas pénaliser les autres clients.

Donald Trump a assuré lundi que la guerre contre l’Iran allait "se terminer bientôt", sans évoquer d’échéance précise, bien que Téhéran poursuive ses attaques de missiles et de drones à travers le Moyen-Orient.

Un homme de 55 ans, sans domicile fixe, a été condamné à 16 mois de prison donc 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi 9 mars 2026. Il était poursuivi pour l'agression au couteau d’un sapeur-pompier à La Possession et violences volontaires sous la menace d’une arme sur un second soldat du feu. Une obligation de soin a également été signifiée au mis en cause.

À l’occasion de la Semaine du rein, la Karavan Odhir vient à la rencontre du grand public pour une action de prévention et de dépistage des maladies chroniques. Elle se déplacera jusqu'au 13 mars 2026 aux quatre coins de La Réunion.

Pour ce mardi 10 mars, Matante Rosina nous rassure, la matinée s'annonce belle sur l'ensemble de l'île. L'après-midi, les hauteurs de l'ouest reçoivent quelques averses par moments. Mais sur le reste de l'île, le soleil est de la partie ! Par contre, le vent reste bien soutenu avec des rafales entre 50 et 55 km/h. La mer, elle sera peu agitée, prudence en bord de mer.