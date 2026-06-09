À la une de ce mercredi : violences sexuelles sur enfant, les Bleues qualifiées, fraude fiscale, trafic de contrefaçons, colloque sur "Les Routes de l’esclavage" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 juin 2026 : - Lyhanna : 1.325 dossiers de violences sexuelles sur enfant à réexaminer à La Réunion, Karine Lebon interpelle le Garde des Sceaux - [Vidéo] Qualifs Mondial-2027 : Les Bleues battent l'Irlande, la Réunionnaise Melvine Malard buteuse - Près de 7 millions d'euros en jeu : un urologue jugé pour fraude fiscale et blanchiment - Stupéfiants et contrefaçons : un trafic peut en cacher un autre - Sainte-Suzanne : un colloque international sur "Les Routes de l’esclavage et de l’engagisme" - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi en demi-teinte (Photo www.imazpress.com)

L'immense émotion suscitée par la mort de la jeune Lyhanna continue d'alimenter une crise politique majeure pour l'exécutif qui a cherché mardi à proposer des solutions pour apaiser la colère des familles et oppositions qui dénoncent les dysfonctionnements mais aussi le manque de moyens endémique de la justice. La députée réunionnaise Karine Lebon a interpellé le Garde des Sceaux. À La Réunion, 1.325 dossiers de violences sexuelles sur enfant doivent être réexaminés par les services de la Justice.

L'équipe de France de Laurent Bonadei s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2027 au Brésil mardi, en battant l'Irlande (1-0) à Grenoble lors de l'ultime journée des éliminatoires, et va disputer son cinquième Mondial de suite.

C'est un signalement de Tracfin, à la fin de l'année 2022, qui est à l'origine de l'affaire. Entendu par les enquêteurs du Groupe d'intervention régional (GIR), R.C., un urologue dionysien de 63 ans, reconnaît les faits qui lui sont reprochés tout en assurant n'avoir jamais eu l'intention de frauder. Poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment, abus de confiance et abus de biens sociaux, il a comparu devant le tribunal correctionnel. Le délibéré a été fixé au 10 août prochain.

Tout commence en décembre 2015 par une livraison pour le moins surprenante. Une habitante de La Possession reçoit un colis contenant un faux sac de marque Louis Vuitton. En fouillant l'accessoire, elle découvre plusieurs comprimés de drogue et décide de se rendre à la gendarmerie.

L’ONG Kartyé Lib Mémoire et Patrimoine Océan Indien, en partenariat avec plusieurs institutions universitaires, culturelles et mémorielles, organise à La Réunion la 8ème édition du colloque international pluridisciplinaire : "Les Routes de l’esclavage et de l’engagisme - Histoire carcérale dans le monde colonial (XVIe – XXe siècles)", dans le cadre du programme Unesco consacré aux Routes de l’esclavage. Cet événement se déroulera du 10 au 13 juin 2026 à l’Auditorium Daniel Honoré - Médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne.

Pour ce mercredi 10 juin 2026, le soleil ouvre la journée sur une belle note avant que le ciel bascule l'après-midi. Les averses sont bien plus prononcées que d'habitude avec des cumuls dans les hauteurs. Le thermomètre affiche entre 29 à 30°C du côté de Saint-Louis et Saint-Leu. Et le vent de nord-est souffle notamment au Port et vers Saint-Philippe.