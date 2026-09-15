À la une de ce mercredi : Mathieu Caizergues, budget, hommage aux esclaves, ambassadeurs inter-Lycée, piratage au Tampon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 16 août 2026 : - Affaire Mathieu Caizergues : l'appel de la famille pour obtenir des fouilles sera examiné avant la fin de l'année - Violences sexistes et sexuelles : Lecornu promet 1,5 milliard, insuffisant pour les associations - Saint-Pierre : l'histoire des esclaves malgaches abandonnés sur l'île de Tromelin racontée à la Maison Orré - La Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée se tiendra au Parc du Colosse à Saint-André - Le Tampon : le serveur informatique du lycée Jean Joly attaqué par un élève - La pa Météo France i di, sé zot i di – retour de la pluie (Photo www.imazpress.com)

Nouveau développement dans l'affaire Mathieu Caizergues, disparu à La Réunion en 2017. La famille du jeune gendarme a fait appel du refus du juge d'instruction d'autoriser des fouilles sur le terrain où deux gendarmes auraient affirmé avoir aperçu une "tombe de terre" en 2024. Selon le parquet général, la chambre de l'instruction devrait examiner cet appel avant la fin de l'année.

Recrutement d'enquêteurs, soutien aux structures associatives : le gouvernement promet de consacrer près d'1,5 milliard d'euros à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le budget 2027, un montant équivalent à 2026, insuffisant selon les associations pour déployer les mesures de la loi intégrale.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) donnent rendez-vous au public les samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026 à la Maison Orré, à Saint-Pierre. Cette année, la programmation mettra particulièrement à l'honneur l'histoire des esclaves malgaches abandonnés sur l'île de Tromelin en 1761

Le vendredi 18 septembre 2026, à 19h30, le Parc événementiel du Colosse de Saint-André accueillera la Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée, deuxième édition. Onze ambassadeurs, issus de lycées de toute l'île, défendront ce soir-là leurs convictions devant le public et le jury, au terme de cinq mois d'engagement

Le lycée Jean Joly à Saint-Louis a fait face à des arrêts intempestifs et répétés de son serveur informatique depuis le mois de septembre 2026. En investiguant sur ce problème, l'établissement a pu remonter la piste du "pirate". Il s'agit d'un des élèves de l'établissement

Pour ce mercredi 16 septembre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée ensoleillé dans l’ouest, mais plus humide et nuageux du côté de l'est. Rapidement, les nuages prennent le dessus. Dans l’après-midi, le ciel se charge et les averses se généralisent sur la majorité de l'île.