À la une de ce mercredi : plateforme d'écoute, violence policière, chaleur, logement social, meurtre de Kamla Beechook et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 7 octobre 2026 : - Le gouvernement tente de calmer la colère lycéenne avec une plateforme d'écoute, élèves et syndicats n'y croient pas vraiment - "La police n'est pas violente, ça crève les yeux!" : dans les cortèges, des lycéens remontés contre les forces de l'ordre - Météo : au cours des prochains mois, La Réunion doit s'attendre à avoir très chaud malgré la pluie - Logement social : l'État lance à La Réunion un appel à projets pour des habitats innovants et durables - Meurtre de Kamla Beechook : son ex-mari condamné à 25 ans de réclusion criminelle - La pa Météo France i di, sé zot i di – l'île coupée en deux (Photo www.imazpress.com)

"Agora"… tel est le nom de la plateforme de recueil de doléances des élèves lancée ce lundi 5 octobre 2026 par le ministre de l'Éducation. Une vaste tentative pour calmer le mouvement de colère lycéenne lancé dans l'Hexagone et qui, depuis vendredi 2 octobre, prend de l'ampleur à La Réunion. 15 jours donnés pour déposer ses revendications et les changements souhaités. Alors… véritable écoute de la part du gouvernement ou énième plateforme pour s'entendre dire "on vous a entendu" ? Élèves et syndicats n'y croient pas vraiment.

"Trop jeunes pour voter, assez grands pour se faire gazer": dans les cortèges lycéens qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes mardi, les pancartes pour dénoncer les violences policières étaient presque aussi nombreuses que celles demandant plus de moyens pour l'éducation.

"Agora"… tel est le nom de la plateforme de recueil de doléances des élèves lancée ce lundi 5 octobre 2026 par le ministre de l'Éducation. Une vaste tentative pour calmer le mouvement de colère lycéenne lancé dans l'Hexagone et qui, depuis vendredi 2 octobre, prend de l'ampleur à La Réunion. 15 jours donnés pour déposer ses revendications et les changements souhaités. Alors… véritable écoute de la part du gouvernement ou énième plateforme pour s'entendre dire "on vous a entendu" ? Élèves et syndicats n'y croient pas vraiment.

Dans un contexte de fortes tensions sur le logement, en particulier pour les ménages les plus modestes, l'État lance à La Réunion un appel à projets intitulé "Habitats innovants et durables à La Réunion". Cet appel à projets vise à faire émerger des opérations démonstratrices proposant des logements abordables, durables et adaptés aux réalités du territoire.

Ce lundi 5 octobre 2026, s'est ouvert devant la Cour d'assises de La Réunion, le procès de Justin Baleinier, l'ex-compagnon de Kamla Beechook, retrouvée sans vie à son domicile de Saint-Leu le 18 juillet 2024. Le dernier jour du procès a eu lieu ce mardi 6 octobre 2026. Interrogé, l'accusé a assuré avoir agi pour se défendre. L'avocate générale avait requis 30 années de réclusion criminelle contre le sexagénaire. Il a finalement été condamné à 25 ans de prison.

Pour ce mercredi 7 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée avec des averses sur l’est, tandis que l’ouest profite d’un temps plus calme malgré un ciel déjà nuageux. Les nuages deviennent plus menaçants dans l’après-mid avec des possibles dans le nord-ouest. L’Est reste sous la pluie, et les éclaircies continues dans l'ouest.