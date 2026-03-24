À la une de ce mercredi : La Réunion victime collatérale de la guerre, enfants radiés d'une école, rappel de voiture, Moyen-Orient, digitaliser le bâtiment et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 mars 2026 : - Conflit au Moyen-Orient : hausse des carburants, hausse des prix à la consommation… La Réunion, victime collatérale de la guerre - Saint-Benoît : des parents dénoncent la réintégration d'un agent soupçonné d'agressions sexuelles, leurs enfants radiés d'une école privée - Risque d'incendie : 2.300 voitures de la marque Peugeot concernées par un rappel à La Réunion - Guerre au Moyen-Orient : Trump fait passer un plan de paix, Téhéran désserre l'étreinte sur Ormuz - Saint-Pierre : 48 heures pour trouver "digitaliser le bâtiment" à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mercredi ensoleillé mais les hauts vont bien se faire arroser (Photo www.imazpress.com)

Alors que le conflit au Moyen-Orient dure depuis plus de 26 jours - à plusieurs milliers de kilomètres de La Réunion -, notre département pourrait faire les frais d'une guerre dans laquelle il n'est pas impliqué. Hausse des carburants à venir, hausse des produits de consommation… Le grand capital est impitoyable, ses répercussions seront "inévitables" et la population en sera la première victime... collatérale, comme vous le révélait Imaz Press ce mardi.

À l'école privée Sainte-Marguerite de Saint-Benoît, trois familles ont reçu le premier jour des vacances scolaires, un courrier de la direction, leur annonçant la radiation de leur enfant, au motif d'une "rupture de confiance durable". Une "rupture" justifiée selon la direction, après qu'un collectif se soit constitué pour dénoncer la réintégration au sein de l'école, d'un agent accusé d'agressions sexuelles sur 11 mineurs. Depuis, l'agent a été mis à l'écart le temps de l'enquête.

2.300 voitures de la marque Peugeot... c'est le nombre précis de véhicules concernés par le nouveau rappel massif lancé par le groupe Stellantis à La Réunion. La campagne "concerne un éventuel défaut de serrage d'un tuyau carburant" suite à une erreur de conception sur les voitures équipées du moteur 1.2 turbo hybride 48 volts, et immatriculés entre 2023 et 2026. Cela concerne également les marques Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Jeep et Fiat.

Donald Trump a proposé un plan de paix à l'Iran et s'est montré optimiste mardi sur les chances de parvenir à un accord, Téhéran indiquant de son côté qu'il laissera passer les navires non hostiles par le stratégique détroit d'Ormuz, au 26e jour de la guerre qui embrase le Moyen-Orient.

Les 25 et 26 mars 2026, Alvéoles organise, en partenariat avec la Technopole de La Réunion et avec le soutien de la Civis, un hackathon intitulé "Digitaliser le Bâtiment", qui se tiendra au sein du bâtiment AlphaTech, au Parc Techsud à Saint-Pierre. Durant 48 heures, étudiants, entrepreneurs, experts en intelligence artificielle et professionnels du secteur du BTP uniront leurs compétences pour répondre à des problématiques concrètes du terrain, avec pour objectif de faire émerger des solutions digitales innovantes et directement opérationnelles.

Pour ce mercredi 25 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée très ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Vers la mi-journée, les nuages s'installent sur les pentes et les premières averses font leur apparition sur le relief. L'après-midi, les averses deviennent plus fréquentes particulièrement entre la Roche Écrite et la Route du Littoral. Par contre, bonne nouvelle pour le sud-ouest, il fait beau toute la journée de ce côté.