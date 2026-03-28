À la une de ce dimanche : l'éruption a repris, messe des Rameaux, changement d'heure, insolite, tissage de sari et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 29 mars 2026 : - Reprise de l'éruption au volcan : le Piton de la Fournaise n'a pas dit son dernier mot - Pour la première fois, la messe des Rameaux sera retransmise sur France TV depuis La Réunion - Changement d'heure : l'écart avec la France hexagonale se réduit - Insolite : effrayée par un robot humanoïde, un opossum caché au milieu des peluches et un chien secouriste - Au Bangladesh, l'art du tissage de sari de Tangail ne tient plus qu'à un fil - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche lumineux mais humide l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Après trois jours d'arrêt, le Piton de la Fournaise a jugé que le spectacle n'était pas terminé. Ce samedi 28 mars 2026, l'éruption a repris du côté du Piton de Bert. Le magma est arrivé en surface au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026. Cette reprise d’activité fait suite à la reprise du trémor éruptif depuis 15 heures ce samedi.

Ce dimanche 29 mars 2026 marque le début de la Semaine sainte pour les chrétiens, avec la célébration des Rameaux. Un moment important du calendrier liturgique, qui commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. Cette année, la messe diffusée sur France Télévision sera exceptionnellement célébrée depuis La Réunion, une première.

Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, la France hexagonale est passée à l’heure d’été. À cette occasion, les habitant.es ont avancé leurs montres et horloges d’une heure, passant directement de 2h à 3h du matin. À La Réunion, en revanche, aucun ajustement n’est nécessaire : l’heure reste inchangée toute l’année. Désormais, l’écart n’est plus que de deux heures.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026, le voici. Une femme a été hospitalisée à Macao après avoir été effrayée par un robot humanoïde pendant qu'elle se promenait. En Australie, un opossum sauvage s’est glissée parmi les peluches dans une boutique de l’aéroport de Hobart en Tasmanie. En Espagne, le chien Poncho est devenu célèbre après avoir "pratiqué un massage cardiaque" lors d’un entraînement.

Même s'il vient d'être officiellement consacré par l'Unesco, l'art multicentenaire du tissage de sari de Tangail file un mauvais coton au Bangladesh, menacé par l'irrémédiable évolution des modes et la compétition économique.

Pour ce dimanche 29 mars 2026, Matante Rosina voit une matinée calme et lumineuse sur l'ensemble de l'île. Mais des averses localement modérées se développent sur le nord et l'ouest l'après-midi, avec des débordements possibles jusqu'au littoral au fil des heures.