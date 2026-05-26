À la une de ce mercredi : baccalauréat en créole, alcoolisation fœtale, Aurélien Centon condamné, adolescent tué, téléphone au volant et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 27 mai 2026 : - Baccalauréat : une épreuve en créole réunionnais pour 2028, "impossible" pour le syndicat, "atteignable" pour le Rectorat - 15 pays se tournent vers La Réunion pour améliorer la prise en charge et la sensibilisation à l'alcoolisation fœtale - Tribunal de Saint-Denis : Aurélien Centon condamné à 4 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral contre une jeune femme - Deux adolescents avouent avoir étranglé Théo, 11 ans, pour du matériel de pêche - [Photos-Vidéo] Téléphone au volant : une opération de contrôle menée à Saint-André avant le durcissement des sanctions - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi lumineux (Photo www.imazpress.com)

À partir du bac 2028, les lycéens ayant suivi une spécialité dans une langue régionale pourront passer l’épreuve correspondante dans cette langue, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray. Les syndicats saluent une annonce pouvant contribuer à valoriser l'identité de l'île, mais ils le disent, à l'horizon 2028, cela sera impossible à réaliser. Un avis que ne partage pas le Rectorat, se disant "prêt et en ordre de marche" pour qu'en 2028, les objectifs fixés par le ministre soient atteints.

Ce mercredi 13 mai 2026, le député Perceval Gaillard, l'association SAF France basée à La Réunion et le FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) qui se trouve en Irlande, ont organisé la première session internationale dédiée à la prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Un évènement qui marque un tournant dans la coopération législative entre 15 pays qui se tournent vers La Réunion, devenue une référence internationale dans la lutte contre l’alcoolisation fœtale.

Ce mardi 26 mai 2026, Aurélien Centon, conseiller départemental de Saint-Paul et président d'associations a été jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des faits supposés de harcèlement moral contre une jeune femme avec qui il a eu une relation intime. De ce rapport est né un petit garçon qu'il considère comme le sien. En tentant d'obtenir des informations sur l'enfant, il aurait harcelé la mère mais aussi tous ses proches. Le tribunal l'a reconnu coupable. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et interdiction de contact durant 2 ans avec la jeune femme

Les deux adolescents, soupçonnés d'avoir étranglé Théo, 11 ans, à Rennes, ont admis avoir voulu "se venger" et "récupérer" du matériel de pêche d'une valeur "de quelques dizaines d'euros", a déclaré mardi le procureur Frédéric Teillet.

À quelques jours de l'entrée en vigueur des nouvelles sanctions à La Réunion, les forces de l'ordre mènent ce mardi soir 26 mai 2026, une opération de contrôle ciblée à Saint-André. Le but : lutter contre l'usage du téléphone au volant. Une infraction que l'État considère comme l'un des principaux facteurs de distraction sur les routes.

Pour ce mercredi 27 mai 2026, l'alizé perd de sa vigueur et devient un peu plus chargé en humidité. Quelques averses apparaissent sur littoral sud-est du côté de Sainte-Rose en début de journée. Partout ailleurs, le ciel est bien plus lumineux et l'air reste sec. L'après-midi, les pentes de l'île se couvrent et de faibles averses se déclenchent sur les hauts de l'ouest et du sud. Le bord de mer, lui, garde de belles éclaircies tout au long de la journée.