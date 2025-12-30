À la une de ce mercredi : lagon et pétards, réveillon au sec, cyclone Grant, braquage spectaculaire en Allemagne, feux d'artifice à Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 31 décembre 2025 : - Réveillon du Nouvel An : pétards, feux d'artifices et déchets… le lagon et les poissons n'aiment pas ça - Un réveillon de la Saint-Sylvestre au sec pour La Réunion - Le cyclone tropical intense Grant à 1.950 km de La Réunion, aucune menace pour l’île - Allemagne : braquage spectaculaire d'une banque, préjudice estimé à 30 millions d'euros par la police - Le ciel de Saint-Pierre va briller de mille feux pour le réveillon du nouvel an - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies font leur grand retour pour le réveillon (Photo www.imazpress.com)

Ce mercredi 31 décembre 2025, près de 20.000 personnes sont attendues sur les plages de l'ouest pour célébrer le passage à la nouvelle année. Il y aura des pétards et des feux d'artifices pour la plus grande joie des fêtards. Les poissons, coraux et autres habitants du lagon seront beaucoup moins contents.

Après plusieurs jours particulièrement pluvieux, La Réunion va pouvoir célébrer le réveillon du Nouvel an au sec. Si quelques averses pourraient s'inviter dans la journée du mercredi 31 décembre 2025 dans l'est, c'est un temps clément qui est attendu partout dans l'île en fin de journée

Le cyclone tropical intense Grant continue d'évoluer à l'est du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien ce mercredi 31 décembre 2025. À 4 heures, il se trouvait à 1.950 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest-sus-ouest à 24 km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues. Pour rappel, le système a été baptisé "Grant" par les services météo australiens avant Noël.

Des cambrioleurs ont braqué une banque le week-end dernier à Gelsenkirchen, dans l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police, et la colère des clients mardi matin.

Le mercredi 31 décembre 2025, la capitale du sud enterrera cette année 2025 en beauté par une soirée festive et haute en couleurs. L'ambiance montera crescendo avec un orchestre et finira en apothéose à minuit pile : un spectacle de feu d'artifice de 30 minutes sera offert aux visiteurs pour accueillir cette nouvelle année comme il se doit. En revanche, certaines rues seront fermées d'accès pour faciliter le déplacement des habitants.

C'est le grand retour des éclaircies ce mercredi 31 décembre 2025. Matante Rosina, qui a beaucoup apprécié la pluie venue après la sécheresse, se dit qu'elle va pouvoir étendre sa lessive et peut-être même faire des grillades à l'extérieur pour cette soirée de réveillon. Et chez vous, que dit le ciel ?